"Квадратът", "Нелюбов": Арт Фест потегля за Ловеч

Арт Фест потегля за Ловеч, където за поредна година в кино "Космос" ще бъдат прожектирани едни от акцентите на София Филм Фест.

Програмата стартира на 16 април от 19.00 часа с "Радиограмофон" на Рузие Хасанова, като творбата ще бъде представена от част от екипа на филма.

"Радиограмофон", отличен със "Златна роза" за дебют на 2017, е филм за музиката, свободата и идентичността. Той е създаден по действителен случай, а историята е много лична - за баща от Родопите, който изминава пеш 100 км, за да купи радио за обсебения си от рок-музиката син. Прототипи на героите са дядото и бащата на режисьорката. "Всички други истории са по спомени на различни близки и роднини, съчетани така, че да разкажем един силен филм за свободата и за силата на музиката", казва Рузие Хасанова.

По думите й, въпреки факта, че действието се развива в България, историята е валидна за всеки в Източна Европа, който помни комунистическия режим. Радиограмофонът придава ново значение на свободата, която музиката предлага. През 70-те години "мърсибийтът" (музиката на групите от Ливърпул) раздвижва Великобритания и променя музикалния небосклон, достигайки чак до Америка. "Уви, влиянието, което тази музика има в Източна Европа, както и нещата, които хората са вършили, за да я слушат – всичко това не е известно днес. Именно тази музикална промяна вдъхновява хората и им помага да бутнат Берлинската стена," казва в интервю за Cineuropa Рузие Хасанова. За ролите във филма тя се доверява на Александър Хаджиангелов, Яна Титова, Александър Алексиев, Александър Иванов, Стефан А. Щерев, Деян Георгиев, Стефан Мавродиев и Ованес Торосян.

Програмата продължава на 17-и април от 19.00 часа с новия филм на Фатих Акин "Без милост".Премиерата на филма беше в официалния конкурс на Кан. Никак не е случайно, че Даян Крюгер, с роля в първия немскоезичен филм в кариерата си, беше удостоена с наградата за най-добра актриса – Фатих Акин е способен на чудеса с актьори от всякакъв калибър.

В "Без милост" героинята на Крюгер е отчаяна и решена на всичко жена, която държи на възмездие за избитото си семейство и жестоко наказание за нео-нацистката групировка "National Socialist Underground". Творбата бе удостоена и с престижната награда на Холивудската международна преса "Златен Глобус" за чуждоезичен филм. Режисьорът споделя пред Variety, че за него "Без милост" е изключително личен филм. „По някакъв начин аз се оказвам в групата на "другите" в Германия, заради произхода си. Имам черна коса, родителите ми са от Турция – аз съм сред перфектните мишени за подобни ксенофобски атаки. Преди няколко години се появи списък в един уебсайт на име Nuremburg 2.0, там бяха изброили политици, артисти, хора на изкуството, и моето име фигурираше като мишена за нео-нацистите. Именно това ме провокира да напиша сценария и да сним ам този филм – това е моят своеобразен ответен удар на безумието, на което сме свидетели…"

"Докато политически натоварената история ще събуди вълна на възмущение от престъпленията, провокирани от омраза, които представя свръх-реалистично, това, което провокира съпреживяване на ужаса, е изпълнението на великолепната Даян Крюгер – с най-сериозната и силна роля в кариерата си до момента, в образа на храбрата, изпълнена с разрушителна емоция, непримирима Катя, която жадува за справедливост и отмъщение...", пише Дебора Йънг в "The Hollywood Reporter".

Най-новата творба с подписа на Шон Бейкър, режисьор-емблема на независимото кино в Америка, "Проектът "Флорида" беше представен лично от автора си пред публиката в София през март, а филмът разказва за живота на шестгодишната Мууни и младата й майка Хейли – татуирана бунтарка, която отглежда дъщеря си ден за ден в евтиния хотел "The Magic Castle", менажиран от Боби (великолепна роля на Уилям Дефо, за която актьорът беше номиниран за наградите Оскар, Златен Глобус и БАФТА!) в покрайнините на Орландо, недалеч от Дисниленд.

Бедността и липсата на сигурност не пречупват Мууни и Хейли, които умеят да се забавляват там, където са и с това, което имат. Жизнерадостната Мууни и нейните приятели с лекота превръщат всеки свой ден в празник… Начален час на прожекцията в Ловеч – 19.00 часа на 18 април.

Следва деня на Франсоа Озон и "Другият любовник". Прожекцията е на 19-и април от 19.00 часа. Представен в състезателната програма на фестивала в Кан през 2017 година, новата кинопровокация на Озон вече получи доста противоречиви отзиви, между които и ласкаещи сравнения с шедьоври на режисьори като Дейвид Кроненбърг, Брайън Де Палма и Пол Верховен. Филмът събира на екран актьорите Марин Вакт и Жереми Рение, с които Озон работи в "Млади и красиви" и "Трофейна съпруга". В актьорския екип на филма са още и Жаклин Бисе, Доминик Реймон, Мириам Бойе.

Историята, определена от ценители като жанрова смес между трилър и драма, разказва за младата, чувствителна жена на име Клои (Марин Вакт), която се влюбва в психоаналитика си Пол (Жереми Рение). След няколко седмици двамата заживяват заедно. Но в един миг тя започва да подозира, че е влюбена в близнаци, а режисьорът дава шанс и на зрителите за подобно впечатление. Дали всъщност това усещане за две различни личности, с които пациентката споделя живота и чувствата си, не води до разкриване на две страни на една и съща личност – един психотерапевт не може да няма тайни, скрити в миналото си...

Другият важен филм от феста "Нелюбов" на Андрей Звягинцев също е с прожекция в Ловеч "Нелюбов" бе представен в конкурсната програма на Кан 2017 и в едно от хвалебствените ревюта по адрес на филма се открива следната характеристика: "тежък филм с гаргантюанско влияние и ефект, смел и ужасяващ коментар върху същността на цяла една нация".

"Нелюбов" разказва за жестокия развод на Женя и Борис, белязан с коравосърдечни обиди, усещане за безизходица и взаимни обвинения. Всеки от тях има свой нов живот и са нетърпеливи да започнат на чисто, дори това да означава да изоставят своя 12-годишен син Альоша. След като става свидетел на един от скандалите на родителите си, Альоша изчезва…

Главните роли във филма са поверени на Мариана Спивак и Алексей Розин – героите им са семейство, което преминава през сериозна криза. Раздялата им е ужасяваща най-малкото поради факта, че никой от двамата няма желание да вземе 12-годишния им син Альоша. След изчезването на момчето, филмът се трансформира от житейска, човешка драма в тотална критика на цялостната атмосфера и реалност в съвременна Русия. Отчайващата липса на любов е един от вечните проблеми на човешкото съществуване, ала руските творци съумяват особено умело да уловят важните елементи – и да ги пресъздадат в образи… Прожекцията на филма в Ловеч е на 20 април от 19.00 часа.

Основен акцент, който може да видим на 21 април от 19.00 часа е "Квадратът" на режисьора Рубен Йостлунд. "Квадратът" е убежище на доверие и грижа. В него всички ние споделяме равни права и задължения”, казва режисьорът за арт инсталацията, която прави в шведски музей, вдъхновила и създаването на филма. Имитацията на ценности, естетика и висок социален статус рухват под напора на бъркотия от неочаквани и странни събития. Всичко тръгва с главата надолу за куратора Кристиан (Клаес Банг), когато му открадват смартфона, той завързва връзка с журналистката Ан (Елизабет Мос), в чийто апартамент живее шимпанзе, а рекламната агенция, наета да промотира актуалната изложба в музея създава скандал с промо видео в YouTube…

Последният филм на Вим Вендерс, който бе и гост на София Филм Фест също ще бъде показан в Ловеч. Прожекцията на "Потапяне" е на 22 април от 19.00 часа.

Продукцията, която откри 65-тия филмов фестивал в Сан Себастиан е любовна история, отвеждаща зрителя в напълно различните светове на двамата главни герои Даниел Фландърс и Джеймс Мор – в ролите са Алисия Викандер и Джеймс Макавой.

В стая без прозорци на африканското крайбрежие, англичанинът Джеймс Мор е пленник на джихадисти. Представяйки се за експерт по състоянието на водните запаси, той отразява активността на Ал-Кайда в околността. След залавянето му е инсценирана екзекуция и Джеймс е отведен в Сомалия.

На хиляди километри от там, в морето край Гренландия, Даниел Фландърс се подготвя за потапяне в морските дълбини. Тя е биоматематик, с френско-австралийски произход, обсебена от живота в най-големите морски дълбини. Киноразказът връща зрителя във времето до предишната Коледа, когато двамата герои се срещат случайно във френски хотел на атлантическото крайбрежие и се влюбват един в друг...

Филмът на Вендерс е създаден по едноименния роман на Дж. М. Леджърд, а сценарист е Ерин Дигнъм (сценарист и на последния режисьорски филм на Шон Пен "The Last Face"). Сред останалите актьори с ключови роли са Шарлот Рамплинг, Александър Сидиг и Одри Кутури. "Тематично по-умерен от големите кинотворби на Вендерс, "Потапяне" е просто филм за любовта, за смисъла на живота, увеличаващия се недостиг на природни ресурси и конфикта между Запада и радикалния ислямски тероризъм", пише в ревюто си The Hollywood Reporter.