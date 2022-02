Март очаква 26-ото издание на София Филм Фест

И през 2022 година светът продължава да се адаптира към непрестанните трансформации на реалността – off- и online, но хората обичат да се изгубват в паралелните светове на киното и да преоткриват специалния код „забавление“. Традицията на София Филм Фест продължава започнатото преди 26 години – в нова среда, с нови поколения, с нова енергия за бъдещето.

Започнал през 1997 като тематичен фестивал с емблематичното име Мюзик Филм Фест, претърпял възходящо развитие през годините, София Филм Фест се превърна в едно от най-значимите филмови събития в Централна и Източна Европа, единственият български кинофестивал с акредитация от FIAPF, включен в списъка с 50-те най-важни за филмовата индустрия фестивали в света и в каледара на ФИПРЕССИ. На СФФ са гостували плеяда световни кинотворци, сред които Вим Вендерс, Алън Паркър, Никита Михалков, Фолкер Шльондорф, Аньес Варда, Иржи Менцел, Коста-Гаврас, Тери Гилиъм, Емир Кустурица, Отар Йоселиани, Биле Аугуст, Горан Паскалевич, Бела Тар, Кшищоф Зануси, Агнешка Холанд, Хю Хъдсън, Клаудия Кардинале, Рупърт Еверет, Франко Неро, Тери Джоунс, Майкъл Пейлин, Нури Билге Джейлан, Джери Шацбърг, Данис Танович, Мика Каурисмаки, НПавел Павликовски, Мики Манойлович, Илдико Енеди, Ейбъл Ферара и много, много други. Повечето от тях са носители на Наградата на София на Столична община.

Поради продължаващата пандемия, предизвикана от COVID-19, 26-ият София Филм Фест отново ще заложи на хибридно представяне на своята програма. От 10 до 31 март 2022 филмите ще бъдат в киносалони при спазване на всички противоепидемични мерки, като част от заглавията ще бъдат налични и онлайн (в партьорство с водещата в света платформа за организиране на онлайн фестивали Festival Scope/Shift 72). Очакваме да посрещнем авторите на филмите от конкурсните програми, които да представят лично своите творби пред българската публика.

Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столична община, с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и програма „Творческа Европа“ MEDIA на Европейския съюз, в партньорство с Националния дворец на културата, културни институти, спонсори, партньори и приятели.

Официалното откриване на 26-ия София Филм Фест е на 10 март в Зала 1 на НДК. Прожекциите ще продължат до края на март в София. Специална програма в Дома на киното и Чешкия център, свързана с ретроспективи и други събития, ще подготви публиката с очакване за фестивала от 1 март. През март ще се състои и София Филм Фест в Пловдив. Юбилейното 20-то издание на София Филм Фест на брега в Бургас ще стартира на 31 март, а традиционното издание във Варна ще бъде обявено допълнително.

За 20-и път международно жури ще определи Голямата награда в конкурса за първи или втори игрален филм „София – град на киното”, съдържаща парична премия от 7000 евро, осигурена от Столична община.

Председател на журито е българската режисьорка Иглика Трифонова, която ще получи и Наградата на София на Столична община за своя принос към изкуството на киното. Украинският режисьор Олег Сенцов също ще е част от журито и ще представи пред българската публика филма си „Носорог“, започнал своя път от международния копродукционен пазар София Мийтингс през 2012.

Програмата по традиция включва 12 филма, два от които са български.

Ето и част от потвърдените конкурсни филми:

* „Бъди до мен“ („Stand by Me“) – Русия, режисьор Тамара Дондурей;

* „Бърлогата“ („The Den“) – Италия, режисьор Бейтриче Балдачи;

* „Диви корени“ („Wild Roots“) – Унгария-Словакия, режисьор Хайни Киш;

* „Липсващият режисьор“ („The Absent Director“) – Иран, режисьор Арванд Даштарей;

* „Мис Осака“ („Miss Osaka“) – Дания-Норвегия-Япония, режисьор Даниел Денчик;

* „Смирен“ („Humble“) – България-Румъния, режисьор Светослав Драганов;

* „Соната“ („Sonata“) – Полша, режисьор Бартош Блажке;

* „Януари“ („January“) – България-Португалия-Люксембург, режисьор Андрей Паунов.

Балканският конкурс включва топ-заглавия от региона. Сред селектираните филми в програмата са:

* „Докато мога да вървя“ („As Far As I Can Walk“) – Сърбия-Франция-Люксембург-България-Литва, режисьор Стефан Арсениевич;

* „Мурена“ („Murina“) – Хърватия-Бразилия-САЩ-Словения, режисьор Антонета Аламат Кусянович;

* „Небеса“ („Heavens Above“) – Сърбия-Германия-Северна Македония-Словения-Хърватия-Черна гора-Босна и Херцеговина, режисьор Сърджан Драгоевич;

* „Рибена кост“ („Fishbone“) – България-Румъния, режисьор Драгомир Шолев;

* „Сестри“ („Sisterhood“) – Северна Македония-Косово-Черна гора, режисьор Дина Дума;

* „Синя луна“ („Blue Moon“) – Румъния, режисьор Алина Григоре;

* „Хълмът на лъвиците“ („The Hill Where Lionesses Roar“) – Франция-Косово-САЩ, режисьор Луана Байрами.

През 2022 година фестивалът ще представи специален акцент върху творчеството на жените в киното, част от която е програма с филми на български жени-режисьори. Въпреки че относителният дял на филмите, реализирани от жени-режисьори, все още е малък, едни от най-успешните български творби, създадени след 1989 година, са дело на дами. 26-ият София Филм Фест ще подчертае тяхната роля в изграждане на облика на съвременното българско кино със специална програма от 11 филма, дело на режисьорки, навлезли в киното през последните четири десетилетия. Сред тях са Адела Пеева (стартирала през 80-те години), Иглика Трифонова (през 90-те), Зорница София, Светла Цоцоркова и Надежда Косева (в първото десетилетие след 2000), звездата на всички останали изгрява след 2010 – Кристина Грозева, Майя Виткова, Ралица Петрова, Елица Петкова, Мина Милева и Весела Казакова, Яна Титова. Филмите ще бъдат представени от техните автори в Дома на киното в периода 1-10 март 2022.

20-ият Конкурс за български късометражен филм ще представи 13 филма, селектирани от жури в състав: Мартина Апостолова, актриса и режисьорите Виктор Божинов и носителя на наградата през 2021 – Андрей Кулев. За трета поредна година наградата се осигурява от Доли медия студио. Кои са филмите ще разберете от специална прес-информация.

Сред вече обявените премиери на фестивала са копродукциите с България "Мрак" на Душан Милич и "Как се научих да летя?" на Радивое Андрич, както и дългоочквания последен документален филм на Анна Петкова "Авантюриста".