Почина бившият играч на Левски Джъстис Кристофър

Бившият халф на Левски Джъстис Кристофър е починал само на 40 години, съобщават в родината му Нигерия.

Той е намерен в хотел в Джос. Все още не са ясни причините за кончината му, съобщава Gol.bg.

Кристофър се оттегли от футбола през 2012 г., като за последно игра за Насарава Юнайтед.

Халфът беше в Левски между 2002 и 2004 г., когато беше привлечен след края на Световното първенство заедно със сънародника му Гарба Лавал.

Кристофър записа само няколко мача за "сините", защото непрестанно беше преследван от контузии.

За националния отбор на Нигерия има 12 срещи, участва и на световното първенство през 2002 година в Япония и Южна Корея.

Former @NGSuperEagles midfielder Justice Christopher passed away early this morning at his hotel in Jos.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/vv1IDbc4D4