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Меси и Мбапе влизат в битка за "Златната обувка"

Звездите на ПСЖ имат по 5 гола в турнира преди големия финал
15 дек 2022 14:25, Красимир Ангелов
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Меси и Мбапе влизат в битка за "Златната обувка"
Снимка: БГНЕС

Звездите на Аржентина и Франция - Лео Меси и Килиан Мбапе, влизат в директна битка за "Златната обувка" на Мондиал 2022.

Звездите на ПСЖ имат по 5 гола в турнира преди големия финал, който ще се играе в неделя от 17.00 часа.

Плътно зад тях са съотборниците им Хулиан Алварес и Оливие Жури с по 4 попадения.

Класиране при голмайсторите на Световното първенство по футбол в Катар:

5 гола:
Лионел Меси (Аржентина)
Килиан Мбапе (Франция)

4 гола:
Хулиан Алварес (Аржентина)
Оливие Жиру (Франция)

3 гола:
Маркъс Рашфорд (Англия)
Букайо Сака (Англия)
Ричарлисон (Бразилия)
Енер Валенсия (Еквадор)
Алваро Мората (Испания)
Коди Гакпо (Нидерландия)
Гонсало Рамош (Португалия)

2 гола:
Хари Кейн (Англия)
Неймар (Бразилия)
Мохамед Кудус (Гана)
Никлас Фюлкруг (Германия)
Кай Хаверц (Германия)
Мехди Тареми (Иран)
Феран Торес (Испания)
Винсънт Абубакар (Камерун)
Юсеф Ен-Несири (Мароко)
Вут Вегхорст (Нидерландия)
Роберт Левандовски (Полша)
Рафаел Леао (Португалия)
Бруно Фернандеш (Португалия)
Ге-сон Чо (Република Корея)
Салем Ал-Даусари (Саудитска Арабия)
Александър Митрович (Сърбия)
Джорджиан де Араскаета (Уругвай)
Андрей Крамарич (Хърватия)
Бреел Емболо (Швейцария)
Рицу Доан (Япония)

1 гол:
Крейг Гудуин (Австралия)
Мичъл Дюк (Австралия)
Матю Леки (Австралия)
Алексис Мак Алистър (Аржентина)
Енцо Фернандес (Аржентина)
Наюел Молина (Аржентина)
Джъд Белингам (Англия)
Джак Грийлиш (Англия)
Джордан Хендерсън (Англия)
Рахийм Стърлинг (Англия)
Фил Фоудън (Англия)
Миши Батшуай (Белгия)
Винисиус Жуниор (Бразилия)
Каземиро (Бразилия)
Лукас Пакета (Бразилия)
Андре Аю (Гана)
Осман Букари (Гана)
Мохамед Салису (Гана)
Серж Гнабри (Германия)
Илкай Гюндоган (Германия)
Андреас Кристенсен (Дания)
Мойсес Кайседо (Еквадор)
Рамин Резаеян (Иран)
Рузбех Чешми (Иран)
Марко Асенсио (Испания)
Гави (Испания)
Дани Олмо (Испания)
Карлос Солер (Испания)
Жан-Шарл Кастелето (Камерун)
Ерик Максим Чупо-Мотинг (Камерун)
Алфонсо Дейвис (Канада)
Мохамед Мунтари (Катар)
Хуан Пабло Варгас (Коста Рика)
Елцин Техеда (Коста Рика)
Кейшер Фулър (Коста Рика)
Хенри Мартин (Мексико)
Луис Чавес (Мексико)
Закария Абухлал (Мароко)
Хаким Зийеш (Мароко)
Ромейн Саис (Мароко)
Дейли Блинд (Нидерландия)
Мемфис Депай (Нидерландия)
Дензъл Дъмфрис (Нидерландия)
Френки де Йонг (Нидерландия)
Дейви Клаасен (Нидерландия)
Пьотр Желински (Полша)
Рафаел Герейро (Португалия)
Рикардо Орта (Португалия)
Пепе (Португалия)
Кристиано Роналдо (Португалия)
Жоао Феликс (Португалия)
Юн-гуон Ким (Република Корея)
Хее-чан Хван (Република Корея)
Сюн-хо Пайк (Република Корея)
Салех Ал-Шехри (Саудитска Арабия)
Кришчън Пулишич (САЩ)
Хаджи Райт (САЩ)
Тимъти Уеа (САЩ)
Булайе Диа (Сенегал)
Фамара Диедиу (Сенегал)
Бамба Диенг (Сенегал)
Калиду Кулибали (Сенегал)
Исмаила Сар (Сенегал)
Душан Влахович (Сърбия)
Сергей Милинкович-Савич (Сърбия)
Страхиня Павлович (Сърбия)
Уахби Хазри (Тунис)
Гарет Бейл (Уелс)
Адриен Рабио (Франция)
Орелиен Чуамени (Франция)
Тео Ернандес (Франция)
Рандал Коло Муани (Франция)
Марко Ливая (Хърватия)
Ловро Майер (Хърватия)
Иван Перишич (Хърватия)
Бруно Петкович (Хърватия)
Мануел Аканджи (Швейцария)
Ремо Фройлер (Швейцария)
Джердан Шачири (Швейцария)
Такума Асано (Япония)
Ао Танака (Япония)
Даизен Маеда (Япония)

автоголове:
Енцо Фернандес (Аржентина) срещу Австралия
Найеф Агер (Мароко) срещу Канада

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

40
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 минута
до 34 Ми хайде извади статистика кой между Меси и Роналдо има повече голове от дузпи. Нали си много отворен? Да не се окаже, че по този показател Меси е зад Роналдо, а?
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Анонимен преди 1 минута
Сега се разбира, защо си толкова комплексиран. След 30 години чакане за титла си осъзнал, че следващата ще дойде след 50 :))
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Размисли и факти преди 4 минути
С тия стъкмистики може да се перчите пред децата, но няма как да претендирате за обективност. Сравнете условията - отбори, съотборници, свирени дузпи и т.н., за да допълните картинката. И за хрисимия му характер е същата работа - достатъчно пъти се е виждала реалсността. И изобщо не съм фен на Роналдо, фен съм на Liverpool и Роналдо ми бърка в очите още откакто се озова в Ман Юнайтед. Не съм и антифен на Меси - просто много се дразня на необективното говорене и пропаганда в посока на Аржентинеца
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Анонимен преди 5 минути
Има футболисти нямат и 50 мача за националния си отбор. Меси ще играе рекорден 26 на световно. Какъв Роналдо, човека изпреварва Матеус и Малдини. Децата си мислят, че футбола е измислен и се играе от 20-30 години.
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Анонимен преди 7 минути
Ако Меси спечели Световната купа всички фенове на Роналдо ще си направят взаимно харакири, а този *** дето сравнява Меси с Роналдо по-долу ще си прережи вените вертикално с *** нож.
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Гиб Мелсън преди 10 минути
Ако Меси е във форма в неделя, ще хвърчи перушина от петлите. Тренъора на Аржентина няма как да не е забелязал, че без Жиру, Франция е кръгла нула. Трябва Жиру да го овардят с двама защитници, другото е лесно. Меси ще се разправи с петлите и ще хвърчи перушина по целия терен. Така както се разправи със Зоро с черната маска от Хърватия. Зоро още не може да разбере кое е ляво, кое дясно след рейда на Меси.
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Анонимен преди 10 минути
до 29 Размисли и страсти, къде му бил удара на Меси с левия крак? Муахахахахаха....ще ме пукнеш от смях! Може ли да си толкова спрял бе, чедо ненагледно?
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Анонимен преди 10 минути
Нормално е да си фен на Роналдо.. защото си като него мрънкач, Роналдо също е и женчо и много секси реве. Меси е пич и не реве като п.***.к.а !
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Размисли и факти преди 14 минути
Аха, Меси изпълнява перфектно всякакви статични положения, а Роналдо - не, сигурно. Роналдо не само ги изпълнява перфектно, но се беше специализирал до степен да изучават как рита топката, за да описва такава траектория. Меси, че е с най-добър дрибъл и освобождава пространства е ясно, но къде му е ударът с левия крак, играта с глава ? И никой не каза за това как играе Меси в ПСЖ и как играеше за Аржентина досега, пък да сравните Роналдо как играеше за Ман Ютд, Реал Мадрид, Ювентус за Португалия?
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до 19 преди 17 минути
В момента Антонио Рюдигер е по-бърз от Мбапе.
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До размисл.без факти преди 21 минути
Меси 1002 мача 791 гола = средно; Роналдо 1145 мача 819 гола. Меси води средно на обелязан гол от цифрите по горе. В мачове по-между им Меси е вкарал 22 гола, Роналдо 21. Меси има повече купи от Роналдо няма да ги изреждам всички кой по колко защото са много. На национално ниво Роналдо има ЕК и едно второ място. Меси има Копа Америка и 3 или 4 втори места. Меси има най-много изиграни мачове от всички футболисти на света. Меси го сравяват с Марадона и Пеле. Роналдо го сравняват с Меси... капиш?
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Анонимен преди 23 минути
Меси е един татуиран п.ростак.Всички го видяха с Нидерландия какво точно представлява.
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Анонимен преди 30 минути
от 26 Годината е 2012-та, а Роналдо на 27 години.
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Анонимен преди 33 минути
Пълна глупост да сравняваш Мбапе или Роналдо с Меси. Меси никога не се е конкурирал с подобните имена докато те винаги се сравняват с него. Всеки се опитва да е или да задмине най-добрия. Меси се конкурира със себе си.
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До 22 преди 36 минути
Роналдо никога не е бягал 100 м за толкова време, но наистина беше бърз. Скоростта не е всичко във футбола.
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Анонимен преди 39 минути
Мбапе е алчен ромин, който се натиска с травестити. Това са новите идоли в света на спорта. Меси е от изчезващ тип - порядъчен, семеен, не парадира с нищо, не се прави на клоун или на суперзвезда, не чете фалшив морал за щяло и не щяло, обикновен човек. Дано Господ му помогне да спечели, за да се види, че и добрите хора могат да печелят, а не само бо клуците. :)
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Анонимен преди 43 минути
до 19 За Меси никога никой не е казвал че е страшно бърз играч за разлика от Роналдо, но с топка в крака Роналдо ще му диша прахта. А Роналдо на 25 години щеше да остави Мбапе на 100 метра поне 3 метра. Роналдо при експеримент на 100 метра има 10.1 сек. Това е предела на наши спринтьори които се занимават професионално с това. 10.13 е времето на най-бързия българин.
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MUTLU KUTLU HASAN преди 48 минути
най дубрия футболис беше и е за сички времена хакан Шюкюр - флесте и вижте, няма меси мбапе и роналдо , феномена, стоичков и така нататък. Шюкюр е най дубрия за сички времена
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Анонимен преди 50 минути
Хайде ги опънете двамата на 100 метра.Мпапе ще ги бие с много.Свърши тяхната.Вчера Мпапе направи уникален спринт по тъча.
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Анонимен преди 53 минути
do 17 Да, Роналдо ако си пусне топката 10 метра напред така е по-бърз от Меси. На дрибъл когато топката на Меси е на 20 сантиметра от краката му, ще направи смешен Роналдо. Такъв скоростен дрибъл като на Меси имаше великият Райън Гигс.
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