Дъщерята на Пеле: Още една нощ заедно

Футболната легенда Пеле продължава да се бори за живота си в болница "Алберт Айнщайн" в Сао Пауло. 82-годишният бразилец бе приет там през ноември, когато здравето му се влоши.

Неотлъчно до него са двете му дъщери Флавия и Кели.

Тази нощ Кели сподели снимка, на която тя е го е прегърнала на леглото му. "Продължаваме да се борим и вярваме. Още една нощ заедно", пише тя.

Преди година легендарният бивш футболист претърпя операция за отстраняването на тумор на дебелото черво. По време на световното първенство в Катар се появиха информации, че тялото му вече не реагирало на химиотерапията.

"Той е болен, но в момента получава терапия заради белодробната инфекция, която е резултат на заразяването с коронавирус преди три седмици. В момента той не се сбогува с близките си в болницата. Очакваме да се завърне у дома, когато състоянието му се подобри", заяви тогава Кели.

През последните дни обаче Краля на футбола води битка за живота си.

