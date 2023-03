Хаос в Аржентина заради... Меси, който хапва в ресторант

За Лионел Меси няма спокойствие в родната Аржентина. След като изведе страната до световната титла, геният от Росарио е преследван навсякъде от верните си фенове. Седемкратният носител на "Златната топка" излезе на вечеря, а стотици запалянковци обсадиха ресторанта.

Колкото впечатляващо, толкова и притеснително. Наложи се да ескортират Меси, за да не бъде смазан от подивялата тълпа.

Футболната звезда избра заведение на име "Дон Хулио" - едно от най-добрите в света. Ресторантът в столицата Буенос Айрес е известен с традиционната местна кухня, пише bTV.

За щастие, Меси изглежда няма клаустрофобия и прие случката с усмивка. Той е у дома заради приятелските срещи с Панама (24 март) и Кюрасао (28 март). Лионел Скалони и компания ще ги използват, за да покажат отново на сънародниците си световната купа, която спечелиха в Катар през декември.

Lionel Messi went for some dinner in Argentina last night. A crowd gathered.pic.twitter.com/PfgzQWbMmG