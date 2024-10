Серина Уилямс махна огромна киста с операция

Тенис звездата Серина Уилямс е претърпяла операция за премахването на киста "с размерите на грейпфрут" от врата ѝ, съобщава самата тя в социалните мрежи.

"Все още се възстановявам, но вече съм по-добре. Здравето е най-важното нещо", написа Уилямс в Х.

"Напипах огромна бучка на врата си и направо застинах. Направих си всички възможни тестове, но всички бяха негативни, оказа се, че става въпрос за киста. Беше огромна, с размерите на грейпфрут, болеше ме, когато я махаха. Малко съм уплашена, но се радвам, че отмина", допълни носителката на 23 титли от Големия шлем.



So many things I missed like @glamourmag Woman of the Year awards, @RafaelNadal retirement 😢 and I am still recovering, but getting better. Health always comes first. https://t.co/01DLAWLRsM