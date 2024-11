След 26 години BBC и Гари Линекер се разделят

Звездата на BBC Гари Линекер ще се оттегли като водещ на футболната програма “Мач на деня“ в края на този сезон, съобщава BBC News.

Линекер, чийто договор изтичаше, започна преговори с новия спортен шеф на BBC през октомври. Пред източници Линекер е бил готов да остане в “Мач на деня”, но BBC не му е предложил нов договор за шоуто.

63-годишният футболист е домакин на мача на деня от 1999 г. насам. Той заемаше поста 26 години, когато напусне в края на сезона във Висшата лига през май 2025 г.

Линекер каза пред списание Esquire в интервю, публикувано по-рано този месец, че приема, че "ще трябва да намали темпото в един момент".

По-рано през годината водещият се пошегува със спекулациите, че може да напусне BBC. Той откри предаването “Мач на деня“, като каза, че това е “последното му шоу“. След пауза той добави “преди международната пауза“.

Линекер е един от най-известните водещи и най-добре платена звезда от тези, чиито заплати се декларират, печелейки повече от £1,3 милиона годишно. Той също така е представял отразяване на големи турнири като Световни купи и Европейски първенства за BBC, както и церемонии за Спортна личност на годината на BBC.

Линекер е работил за други спортни мрежи по време на престоя си в BBC, включително американската мрежа NBC и BT Sport (сега TNT Sport). Той също така се разклони в подкасти, съосновавайки продуцентската компания Goalhanger, която прави популярни предавания, включително The Rest is History, The Rest is Politics и The Rest is Entertainment.

Алистър Кембъл, който е съпредставител на подкаста The Rest Is Politics, каза, че Lineker ще бъде "много труден акт за следване", съобщи Sky News.

“Той е много добър човек“, каза Кембъл.

