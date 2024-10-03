Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Âåëèçàð Øàëàìàíîâ: Èðàí ùå áúäå óäàðåí, êîãàòî Èçðàåë ðåøè

Åñêàëàöèÿòà íå ìîæå äà áúäå áåçêðàéíà, êàçà áèâøèÿò ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà
3 îêò 2024 21:37, Àíèñèÿ Èâàíîâà
49

Ñúåäèíåíèòå àìåðèêàíñêè ùàòè è Ã-7 ïðåäóïðåäèõà Èçðàåë äà íå àòàêóâà ÿäðåíèòå îáåêòè íà Èðàí.

"Íåòàíÿõó ùå ñå âñëóøà ïî òðè ïðè÷èíè. Èçðàåë ïîêàçà, ÷å äîðè 200 ðàêåòè äà áúäàò èçñòðåëÿíè ñðåùó äúðæàâàòà, ìîãàò äà áúäàò ñïðåíè, çàåäíî ñúñ ñúþçíèöèòå. Èçðàåë ñúùî ïîêàçà ïðåç ïîñëåäíèòå ìåñåöè, ÷å ìîæå äà äîñòèãíå âñÿêà öåë, âñåêè åäèí îòäåëåí ÷îâåê, êîéòî ïîæåëàå äà ëèêâèäèðà, òàêà ÷å íÿìà çàùî äà áúðçà. È òðåòî - íåïîñðåäñòâåíàòà çàïëàõà çà Èçðàåë å "Õèçáóëà" è òåðîðèñòè÷íèòå àòàêè îò Ëèâàí ñðåùó ãðàæäàíè íà Èçðàåë. Åäíî ïî åäíî, Èçðàåë ùå ñå ñúñðåäîòî÷è âúðõó ëèêâèäèðàíå íà òàçè çàïëàõà, à Èðàí ùå áúäå óäàðåí, êîãàòî Èçðàåë ðåøè", êîìåíòèðà áèâøèÿò ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Âåëèçàð Øàëàìàíîâ â ñòóäèîòî íà "Äåíÿò ON AIR".

Òîé ïîä÷åðòà, ÷å áúðçàíåòî îò ñòðàíà íà Èðàí å ïîä íàòèñê íà Ìîñêâà è íàòèñê îò ïðîêñèòàòà íà Èðàí, íî Èçðàåë íÿìà äà ñå ïîääàäå íà òîçè íàòèñê.

"Åñêàëàöèÿòà íå ìîæå äà áúäå áåçêðàéíà, òúé êàòî ðàêåòèòå ñà îïðåäåëåí áðîé, òå íå ñà áåçêðàéíî êîëè÷åñòâî, íî ðàçóìåí è ðåöèïðî÷åí îòãîâîð íàèñòèíà å âúïðîñ íà êàëêóëàöèÿ âçàâèñèìîñò îò öåëèòå, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ïîñòèãíàòè. Àêî Èðàí, ñëåä òàçè åñêàëàöèÿ, çàäúðæè ñâîèòå äåéñòâèÿ è ïîçâîëè Èçðàåë äà ñå ñïðàâè ñ íåïîñðåäñòâåíàòà òåðîðèñòè÷íà çàïëàõà, áåç ñúçäàâàíå íà äîïúëíèòåëíè ðèñêîâå çà Èçðàåë, òîâà ùå íàìàëè ñèëàòà íà îòãîâîðà è ùå ãî çàáàâè", êàçà Øàëàìàíîâ ïðåä Bulgaria ON AIR.

Áèâøèÿò ìèíèñòúð ñïîäåëÿ, ÷å "âñè÷êî å âúïðîñ íà âåðîÿòíîñòè" è ïîä÷åðòàâà, ÷å äîðè íàé-ñúâúðøåíèòå ïðîòèâîðàêåòíè ñèñòåìè íå ìîãàò äà ãàðàíòèðàò 100% çàùèòà. Òîé àêöåíòèðà, ÷å äîðè ïðè çíà÷èòåëåí áðîé èçñòðåëÿíè ðàêåòè, ñúùåñòâóâàò îãðàíè÷åíèÿ è ïðåäèçâèêàòåëñòâà.

Øàëàìàíîâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å Ðóñèÿ è Êèòàé, çàåäíî ñ Èðàí, èãðàÿò âàæíà ðîëÿ â ðåãèîíà è ìîãàò äà ïîâëèÿÿò íà åñêàëàöèÿòà íà êîíôëèêòà. Òîé ïîä÷åðòà, ÷å òåðîðèñòè÷íèòå îðãàíèçàöèè, êàòî "Õàìàñ" è "Õèçáóëà", èìàò èíòåðåñ îò åñêàëàöèÿ íà íàïðåæåíèåòî, íî ïîñî÷è, ÷å òîâà ìîæå äà äîâåäå äî êîíôëèêòè ìåæäó òÿõ è Èðàí.

Íà âúïðîñ îòíîñíî ãîòîâíîñòòà íà Áúëãàðèÿ çà íàé-ëîøèÿ ñöåíàðèé, Øàëàìàíîâ êîìåíòèðà, ÷å êàòî ÷ëåí íà ÍÀÒÎ è Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Áúëãàðèÿ å â äîáðà ïîçèöèÿ çà çàùèòà. Âúïðåêè òîâà òîé ïîä÷åðòà, ÷å ñòðàíàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà çà ïîòåíöèàëíè çàïëàõè, èäâàùè îò èíôîðìàöèîííè âîéíè è âúçìîæíè ñàáîòàæíè äåéñòâèÿ.

Ãëåäàéòå öåëèÿ ðàçãîâîð âúâ âèäåîòî.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Àíèñèÿ Èâàíîâà

49
Îùå ïî òåìàòà: ÈðàíÈçðàåëBulgaria ON AIR
Îùå îò Ñòðàíàòà
Ëèïñà íà ôèíàíñîâà êóëòóðà: Áúëãàðèòå íå âëàãàò àêòèâèòå ñè íà ïðàâèëíè ìåñòà
Îùå îò Ñòðàíàòà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
48
0
 
5
 
! Îòãîâîðè
Øåôðåò ïðåäè 3 ìèíóòè
Øàëîîì , Øàëâàðàíîâ ) Ïîíå þäåèòå äà íå áÿõà êà÷âàëè êëèïîâå êàê ïàäàò ðàêåòèòå ïî áàçèòå. Å êàò òîÿ êîìåíòàòîð ñà íàé íèñêàòà ôðàêöèÿ íà óòàéêèèèòå àòëàíòèêîóòðåïêè
47
0
 
4
 
! Îòãîâîðè
Ìàëêî çà ïîëèòèêà ïðåäè 5 ìèíóòè
Øàëàìàíîâ å íàòîâñêè ëàëàäæèÿ. Èðàí ïîêàçà ÿñíî íà Íàòàíÿõó êàêâî ìîæå èðàíñêàòà àðìèÿ. Áÿõà ïîðàçåíè òðè âîåííè áàçè. Çà ðàçëèêà îò èçðàåëöèòå, êîèòî îáñòðåëâàò ìèðíî íàñåëåíèå áåç äà èì ìèãíå îêîòî, Èðàí îáñòðåëÿ ñàìî âîåííè îáåêòè.
46
1
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 14 ìèíóòè
ßâíî âå÷å èâà âúçïèðàù ôàêòîð!
45
1
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 14 ìèíóòè
Øàëàìàíîâ ëúæå , óäàð ïî Èðàí íÿìà äà èìà , ïðîñòî åâðåèòå ùå çà÷èñòÿò Ãàçà è Ëèâàí îò òåðîðèñòè è " ñúäèÿòà " ùå ñâèðè êðàé íà ìà÷à
44
7
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 22 ìèíóòè
Èðàí ìîæå äà ñå âúðíå â êàìåííàòà åðà .Íå ãîâîðÿ çà ÿäðåí óäàð .
43
3
 
7
 
! Îòãîâîðè
Áúëãàðèí ïðåäè 28 ìèíóòè
È èçðàåëñêèòå ïîëó-÷îâåöè è óáèéöè ùå áúäàò óäàðåíè îò Èðàí, êîãàòî Èðàí ðåøè.
42
4
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
"Ñâàëåíèòå" îò Èçðàåë ðàêåòèhttps://x/ndtvindia/status/1841167810916962782?t=MJVBDAJfeaSytrYwix5fIA
41
3
 
5
 
! Îòãîâîðè
Äÿäêàòà ïðåäè 33 ìèíóòè
Íåìà òàêúâ ôèëì Øàëàìàíîâ ,ïðîñòî íÿìà !Ðåøàâà Ïåíòàãîíà ,íî òàêà è òàêà ÷å Èðàí íÿìà äà áúäå óäàðåí ,çàùîòî ñå óñåòèõà, ÷å ïåðñèòå èñêàò äà âêàðàò ÑÀÙ è Èçðàåë â ãîëÿìà âîéíà ,à ÑÀÙ íå èñêàò!
40
3
 
5
 
! Îòãîâîðè
Ðîì"ñ ïðåäè 45 ìèíóòè
È êàêâî íèå ñìå çàñòðåøåíè îò Èðàí ..÷å òîç íè ïëàøè ?
39
3
 
4
 
! Îòãîâîðè
Äî36 ïðåäè 46 ìèíóòè
Öåíò÷åòà íå å öåíçîðèðàíà, íàëè öåíò÷å, à å ñòèãà êâèêà, õàõàõà.
38
2
 
4
 
! Îòãîâîðè
Äî35 ïðåäè 48 ìèíóòè
À Ìàðìîòà äàëè Çàãúâà øîêîëàä÷åòà-Ààà???
37
5
 
2
 
! Îòãîâîðè
Äî32 ïðåäè 49 ìèíóòè
Ìè ðàäâàé ñå òîãàâà, íåêà èì íà êîïåéêèòå, à òè ÿêî ñè ñå ðàçêâèêàë, äà íå ñà âè ñïðåëè öåíò÷åòàòà, ÷å òî èíôëàöèÿ, ðåöåñèÿ, êâî øà ïðàâèòå áåç öåíò÷åòà, õàõàõàõà.
36
7
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 50 ìèíóòè
kàïåéêè áèëà äóìà íåöåíçóðíà àìà êîïåéêèòå ÍÅ,ìîäåðàñòèâ ñúð Êî äà ïðàâèø!
35
9
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 50 ìèíóòè
Èðàí å èñòðåëÿë 500 áàëèñòè÷íè ðàêåòè 320 îò òÿõ ñà ñâàëåíè èçâúí òåðèòîðèÿòà íà Èçðàåë îò Ñàù, Âåëèêîáðèòàíèÿ è Éîðäàíèÿ. Îñòàíàëèòå 180 ñà ñâàëåíè íàä Èçðàåë. Èìà äîêóìåíòèðàíè 2 ïîïàäåíèÿ â ÷åðòèòå íà Òåë Àâèâ åäíî â äâîðà íà ó÷èëèùå è åäíî â ãðàäñêè ïàðê. Ðàíåíè ñà 3 äóøè îò îòëîìêè. Óáèò å åäèí ïàëåñòèíåö ñúùî îò îòëîìêè. Íÿìà ïîðàçåíè âîåííè îáåêòè â Èçðàåë, îùå ïî-ìàëêî ïúê ñàìîëåòè êàêòî òâúðäÿò ìîëëèòå. Àòàêàòà íå å ïîñòèãíàëà íèêàêâà öåë. Ïî òî÷íî Èðàí ñè å êóïèë áîÿ ñ íåÿ.
34
1
 
7
 
! Îòãîâîðè
Þëèÿí ïðåäè 51 ìèíóòè
Øàëàìàíîâ å ïðîñòî åäèí "âèñîêîãîâîðèòåë",êàòî "ðàäèîòî÷êèòå" îò áàé Òîøîâî âðåìå.À çà íÿêàêúâ çàäúëáî÷åí àíàëèç,çà ðàçóìíè,îáåêòèâíè èçâîäè è ïðîãíîçè è äóìà íå ìîæå äà ñòàâà.Òîé ñàìèÿò å åëåìåíòàðíî àìåðèêàíñêî "ïðîêñè".Ïðèñòðàñòåíîñòòà è æåëàíèåòî äà áúäå íóæåí è ïîëåçåí çà òÿõ ìó ïðå÷è äà ìèñëè è îò òîâà êîìåíòàðèòå ìó ñà ïðèñòðàñòíè è ïîâúðõíîñòíè.
33
4
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àêåêñçîçîêåëåøïèÿíèö ïðåäè 52 ìèíóòè
Òè äà âèäèø,è ÷àëìîñàíèòå ñòàíàëè ***,Àáå âèå íàèñòèíà ñòå áîëíè?
32
7
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àëåêñ ïðåäè 56 ìèíóòè
Íàïîñëåäúê æèâîòà íà êîïåéêèòå å ìíîãî òðóäåí. Âñå ïî-ëîøè îïîðêè è âñå ïî-ìàëêè çàïëàòè. Èíòåðåñíî ìè å êîãàòî ñå ñðèíå öÿëàòà äåìàãîãèÿ è èì ëúñíå ãîëèÿ ****, êàâî ùå îáÿñíÿâàò. :)
31
1
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 56 ìèíóòè
Ìè òî è Èðàí óäàðè Èçðàåë êîãàòî ñè ðåøè, è êâî îò òîâà, íàñ êâî íè ïóêà íåêà ñè ñå èçïîòðåïàò åâðåéñêèòå è àðàáñêèòå ÷,è,ô,ó,òè.
30
1
 
7
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 57 ìèíóòè
Ñúùîòî âàæè è â îáðàòíàòà ïîñîêà - Èðàí ùå óäàðè (ïàê) êîãàòî ðåøè!
29
1
 
7
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 57 ìèíóòè
Î÷àêâàì âñåêè ìîìåíò äà îáÿâÿò ÷å Èðàí å ñâúðøèë ðàêåòèòå è ñòðåëÿ ñ ïåðàëíè.
123
Âèæ âñè÷êè

Investor

Èëèÿ Êàðàíèêîëîâ: Áúëãàðñêà áàíêà çà ðàçâèòèå å ãîòîâà äà ïðèëàãà ïðîãðàìàòà InvestEU
Êàäúð íà äåíÿ çà 3 îêòîìâðè

BGONAIR

Çîäèèòå, êîèòî çàïàçâàò äîáðè îòíîøåíèÿ ñ áèâøèòå ñè ïàðòüîðè
"Ëàöèî" òðèóìôèðà íàä "Íèöà" ñ 4:1 è çàåìà ëèäåðñêà ïîçèöèÿ â Ëèãà Åâðîïà

BLOOMBERGTV

Áúëãàðèÿ å â íàé-äúëáîêàòà êðèçà îò íà÷àëîòî íà ïðåõîäà
Öåíàòà íà ïåòðîëà, êîÿòî èìà çíà÷åíèå ñåãà, å $50 çà áàðåë, à íå $100

GOL

ÍÀ ÆÈÂÎ: Âèêòîðèÿ Ïèëçåí - Ëóäîãîðåö
Ëóäîãîðåö òðåïåðè: Ëåâñêè ùå ñòàâà øàìïèîí ñ íîâà óäàðíà ñåëåêöèÿ

AUTOMEDIA

Mercedes-AMG One ñ÷óïè ðåêîðäà íà „Íþðáóðãðèíã“
Ìàéêúë Äæîðäàí ñå ïîõâàëè ñ íîâà õèïåðêîëà

TIALOTO

Åñåíåí ìàíèêþð – íàé-äîáðèòå öâåòîâå çà îêòîìâðè
Áåç òåëåôîíè è ñîöèàëíè ìðåæè íà øîóòî íà áëèçíà÷êèòå Îëñúí

PULS

Ïî-ðàçëè÷íàòà îáðàáîòêà íà ñåíçîðíàòà èíôîðìàöèÿ
Ùî å ñåíçîðíà îáðàáîòêà è èíòåãðàöèÿ?
Êîè íàïèòêè óâåëè÷àâàò ðèñêà îò èíñóëò?

AZ-JENATA

3 çîäèè, êîèòî íèêîãà íÿìà äà õàðåñàò ïîëîâèíêàòà âè
4 àíãåëà íîñÿò ïðîìÿíà çà âàñ

TEEN

4 çîäèè, êîèòî ñà íàé-äîáðèòå áèâøè ïàðòíüîðè
Åòî êîè ñà òå
Ëåíè Êðàâèö ïðîãîâîðè çà âðúçêàòà ìåæäó äúùåðÿ ñè è ×àíèíã Òåéòúì
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 