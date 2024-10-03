Âåëèçàð Øàëàìàíîâ: Èðàí ùå áúäå óäàðåí, êîãàòî Èçðàåë ðåøè

"Íåòàíÿõó ùå ñå âñëóøà ïî òðè ïðè÷èíè. Èçðàåë ïîêàçà, ÷å äîðè 200 ðàêåòè äà áúäàò èçñòðåëÿíè ñðåùó äúðæàâàòà, ìîãàò äà áúäàò ñïðåíè, çàåäíî ñúñ ñúþçíèöèòå. Èçðàåë ñúùî ïîêàçà ïðåç ïîñëåäíèòå ìåñåöè, ÷å ìîæå äà äîñòèãíå âñÿêà öåë, âñåêè åäèí îòäåëåí ÷îâåê, êîéòî ïîæåëàå äà ëèêâèäèðà, òàêà ÷å íÿìà çàùî äà áúðçà. È òðåòî - íåïîñðåäñòâåíàòà çàïëàõà çà Èçðàåë å "Õèçáóëà" è òåðîðèñòè÷íèòå àòàêè îò Ëèâàí ñðåùó ãðàæäàíè íà Èçðàåë. Åäíî ïî åäíî, Èçðàåë ùå ñå ñúñðåäîòî÷è âúðõó ëèêâèäèðàíå íà òàçè çàïëàõà, à Èðàí ùå áúäå óäàðåí, êîãàòî Èçðàåë ðåøè", êîìåíòèðà áèâøèÿò ìèíèñòúð íà îòáðàíàòà Âåëèçàð Øàëàìàíîâ â ñòóäèîòî íà "Äåíÿò ON AIR".
Òîé ïîä÷åðòà, ÷å áúðçàíåòî îò ñòðàíà íà Èðàí å ïîä íàòèñê íà Ìîñêâà è íàòèñê îò ïðîêñèòàòà íà Èðàí, íî Èçðàåë íÿìà äà ñå ïîääàäå íà òîçè íàòèñê.
"Åñêàëàöèÿòà íå ìîæå äà áúäå áåçêðàéíà, òúé êàòî ðàêåòèòå ñà îïðåäåëåí áðîé, òå íå ñà áåçêðàéíî êîëè÷åñòâî, íî ðàçóìåí è ðåöèïðî÷åí îòãîâîð íàèñòèíà å âúïðîñ íà êàëêóëàöèÿ âçàâèñèìîñò îò öåëèòå, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò ïîñòèãíàòè. Àêî Èðàí, ñëåä òàçè åñêàëàöèÿ, çàäúðæè ñâîèòå äåéñòâèÿ è ïîçâîëè Èçðàåë äà ñå ñïðàâè ñ íåïîñðåäñòâåíàòà òåðîðèñòè÷íà çàïëàõà, áåç ñúçäàâàíå íà äîïúëíèòåëíè ðèñêîâå çà Èçðàåë, òîâà ùå íàìàëè ñèëàòà íà îòãîâîðà è ùå ãî çàáàâè", êàçà Øàëàìàíîâ ïðåä Bulgaria ON AIR.
Áèâøèÿò ìèíèñòúð ñïîäåëÿ, ÷å "âñè÷êî å âúïðîñ íà âåðîÿòíîñòè" è ïîä÷åðòàâà, ÷å äîðè íàé-ñúâúðøåíèòå ïðîòèâîðàêåòíè ñèñòåìè íå ìîãàò äà ãàðàíòèðàò 100% çàùèòà. Òîé àêöåíòèðà, ÷å äîðè ïðè çíà÷èòåëåí áðîé èçñòðåëÿíè ðàêåòè, ñúùåñòâóâàò îãðàíè÷åíèÿ è ïðåäèçâèêàòåëñòâà.
Øàëàìàíîâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å Ðóñèÿ è Êèòàé, çàåäíî ñ Èðàí, èãðàÿò âàæíà ðîëÿ â ðåãèîíà è ìîãàò äà ïîâëèÿÿò íà åñêàëàöèÿòà íà êîíôëèêòà. Òîé ïîä÷åðòà, ÷å òåðîðèñòè÷íèòå îðãàíèçàöèè, êàòî "Õàìàñ" è "Õèçáóëà", èìàò èíòåðåñ îò åñêàëàöèÿ íà íàïðåæåíèåòî, íî ïîñî÷è, ÷å òîâà ìîæå äà äîâåäå äî êîíôëèêòè ìåæäó òÿõ è Èðàí.
Íà âúïðîñ îòíîñíî ãîòîâíîñòòà íà Áúëãàðèÿ çà íàé-ëîøèÿ ñöåíàðèé, Øàëàìàíîâ êîìåíòèðà, ÷å êàòî ÷ëåí íà ÍÀÒÎ è Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Áúëãàðèÿ å â äîáðà ïîçèöèÿ çà çàùèòà. Âúïðåêè òîâà òîé ïîä÷åðòà, ÷å ñòðàíàòà òðÿáâà äà áúäå ïîäãîòâåíà çà ïîòåíöèàëíè çàïëàõè, èäâàùè îò èíôîðìàöèîííè âîéíè è âúçìîæíè ñàáîòàæíè äåéñòâèÿ.
Ãëåäàéòå öåëèÿ ðàçãîâîð âúâ âèäåîòî.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase