Пълнолуние във Везни на 2 април - нова енергия за успехи

На 2 април ни очаква пълнолуние в знака на зодия Везни. Това се случва, когато Слънцето в Овен образува опозиция към Луната във Везни. Полярността Овен-Везни е ос на взаимоотношенията, където Овен представлява „аз“, а Везни представлява „другия“. Докато Овен е за самоутвърждаване, Везни са за компромис.

С Луната във Везни сме особено осъзнати за нуждата си от взаимоотношения и всичко, което идва с поддържането им – компромиси, преговори, любезност и балансиране. Слънцето в Овен, от друга страна, е самоуверено, водещо и лично смело.

Според западни астролози април ще е месец, в който ще има една от най-мотивиращите и бързо развиващи се енергии. Нямаме нито една планета в ретроградно движение и много огнена енергия, която ни тласка да свършим нещата, да си поставим цели и да преследваме мечтите си.

Това е продуктивна енергия, която вероятно ще се влее в живота на всички нас през целия месец, но пълнолунието ни предлага лека пауза, момент да спрем и да се подготвим за това, което предстои.

