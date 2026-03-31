Бащата на Илон Мъск: Много харесвам Русия, харесва ми Москва

Международният инвеститор, изследовател на космоса и ядрените технологии, предприемач и баща на Илон Мъск - Ерол Мъск, заяви на пресконференция на ТАСС, че ако трябваше да избира, би разгледал Москва като място за живеене.

"Знаете ли... все още не съм мислил (за преместване). Много харесвам Русия. Харесва ми Москва. Това е голям град, красив, но все пак е град. А аз предпочитам да живея извън града", каза Мъск-старши. "Ако имах възможност да избирам, да, вероятно бих помислил (за Москва)", добави той.

