Бащата на Илон Мъск: Много харесвам Русия, харесва ми Москва

Ако трябва да избира, Ерол Мъск би разгледал Москва като място за живеене

31.03.2026 | 15:37 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Международният инвеститор, изследовател на космоса и ядрените технологии, предприемач и баща на Илон Мъск - Ерол Мъск, заяви на пресконференция на ТАСС, че ако трябваше да избира, би разгледал Москва като място за живеене.

"Знаете ли... все още не съм мислил (за преместване). Много харесвам Русия. Харесва ми Москва. Това е голям град, красив, но все пак е град. А аз предпочитам да живея извън града", каза Мъск-старши. "Ако имах възможност да избирам, да, вероятно бих помислил (за Москва)", добави той.
(БТА)

Ерол Мъск Илон Мъск Русия Москва живеене
