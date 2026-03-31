Йотова: Споразумението с Украйна е неадекватно, слабо замислен и изпълнен политически акт

Подписването на споразумението за сигурност между България и Украйна е неадекватен ход, защото служебният кабинет има твърде кратък хоризонт. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти преди празничния галаконцерт по случай 45-годишнината на Националния дворец на културата.

Вчера служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

Йотова посочи, че нито премиерът, нито министърът на отбраната, нито външният министър са информирали нея и президентската институция за предстоящото посещение в Украйна, за неговата цел и за състава на делегацията.

По думите ѝ става въпрос по-скоро за политически акт - "слабо замислен и слабо изпълнен".

"Това, което искам да подчертая, е, че според мен това е едно недопустимо нарушение на диалога между институциите и липса на институционално възпитание", каза още държавният глава.

Според нея служебният кабинет не е в състояние нито да изпълни това споразумение със съдържание, нито да реализира каквото и да било по него. "Моята позиция винаги е била, че когато става въпрос за подписване на международни документи, това трябва да стане от редовен кабинет и от избрано ново Народно събрание с една много широка дискусия, включително с българските граждани", посочи Йотова.

Тя добави, че до този момент служебният премиер не е потърсил никакъв контакт с нея, освен едно неуспешно телефонно обаждане. "Сутринта го предупредих, че моята реакция ще е остра, защото не смятам, че е редно да се предпоставят толкова важни въпроси", каза Йотова и допълни, че едва днес е получила текста на споразумението.

На въпрос дали документът съвпада с намеренията, изразени през 2024 г. от тогавашния служебен премиер Димитър Главчев, тя отговори, че споразумението "е почти същото".

"Моята преценка е, че това е един слаб документ. Той е остарял за тези две години, не отчита развоя на войната, няма нищо за интересите на българската отбранителна промишленост", заяви президентът.

Тя определи документа като "един текст, който с нищо не обвързва България и не знам и колко помага на Украйна".

"Аз се учудвам как много бързо и лесно се подписват международни споразумения, при това за доста дълъг срок от време. Това е обратнопропорционално на бързината, с които се взимат мерки в страната", каза още Йотова.

"Когато назначих това правителство, поставих две задачи - провеждането на нормални избори, добре подготвени, прозрачни и честни. Втората е адекватни мерки, за да може хората да бъдат преведени през тази криза. Войната в Близкия изток направи така, че да има още една задача пред правителството - сигурността на българските граждани. Призовавам да съсредоточат енергията и усилията там", добави тя, цитирана от БТА.