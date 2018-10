Сценично изкуство от Постмодернизъм до пост-овете в социалните мрежи

Независимо сценично изкуство отново ще разположи възможностите си в рамките на АСТ Фестивал за свободен театър. Осмото издание ще се проведе от 19-ти до 25-ти октомври в София. Ще може да видим витрина на най-доброто от съвременната българска независима сцена, международна селекция и богата паралелна програма със специални събития, дискусии, уъркшопи и гости от над 10 държави.

Предстоящото издание е под надслов POST-POST и се стреми да улови пулса на времето в мрежата от смисли – от "постмодернизъм" и "постдраматично", през "постдигитално", до постовете в социалните мрежи, оплитащи ни в безкраен поток от информация, отбелязват от екипа.

Затова и фокусът на българската селекция е експериментът на ръба на познатите жанрове. Тя ще покаже осем ярки представителя на откривателския дух в сценичното изкуство. От документалния театър, през съвременния танц и пърформанс, до интерактивните формати, сетивната инсталация и психодрамата, всеки от спектаклите развива собствен сценичен език, за да комуникира своите послания.

Един от акцентите, които естествено се оформят в програмата е политическата и социална трансформация на обществото, както и ролята на изкуството в тези промени. Театралното представление “Опиянение и гняв. Изследвания върху авторитарния характер” (19.10, театър “Азарян”) ще постави под въпрос желанието, което поражда авторитаризма и динамиките, които се явяват двигател на масови социални движения с цел обществена промяна.

Промяната е фокус и в европейската копродукция “Invisible republic #stilllovingtherevolution” (25.10, в театър “Азарян”), която разглежда концепцията за радикална демокрация през призмата на революцията и мястото на жената в нея. Темата ще бъде продължена от дискусията “Говорейки за революция?”, с участието на германския издател КД Волф, писателя Георги Господинов, директора на германския колектив andcompany&Co. и артистичния директор на прочутия независим театър “Арка” в Прага.

Темата за феминизма и женското тяло е сред най-актуалните в света на изкуството в последната година. Тя се появява в “Съвършено розово” (21.10, 18:00 в ДНК) – танцов спектакъл, който разглежда женското тяло като субект на действие и въздействие, като употребява вече наложени еротизирани стереотипи и образи. “Still to come. A feminist pornscape” (22.10, 20:00ч., в "Червената къща“) ще покаже по експлицитен начин женската сексуалност и ще свърже зрителя с детското му Аз, в чието съзнание не съществуват рамки за възраст, пол и сексуална ‘чистота.’

Границите между психиката и физиката, между вътрешния и външния ни свят са централни в много от постановките. "Интервюта с душата“ (21.10, 20:00ч., галерия "Етюд“) е представление-провокация в сферата на взаимоотношенията тяло-душа през призмата на изкуството и психодрамата. Премествайки границите между изпълнителското изкуство и визуалната инсталация, колективният ритуал „PURE“ (20.10, ДНК) изследва влиянието на въображението върху възприятието ни за реалност и човешки взаимоотношения. “Историята на вчерашния ден” (22.10, 18:00 ч., галерия "Етюд“) е невербален спектакъл, в което шестима артисти мечтаят с несигурни намерения, давайки внимание на усещането ни за самота, дори в присъствието на околните. “Щастливият Бекет” (20.10, 20:00 ч.,"Червената къща“) е интерактивно театрално представление, който се изгражда от текстове на зрителите, присъстващи в залата.

Процесът на изграждане и разрушаване и връзката им с движението са силно центрирани в живота на всеки един от нас, като заемат различни форми и проявления. “This is how we do it” (20.10, 18:00ч., „Червената къща“) е израелска хиперактивна физическа театрална комедия, която поставя под въпрос цялостния смисъл на битието ни, разгледано като поредица от ежедневни движения. Принципът за разрушение е ключов във френския пърформънс “Buffet A Vif / Smashed to pieces.” (23.10, от 20:00 ч. в ДНК), който излага наяве изпълващото чувство от акта на чупенето и щастието от изграждането наново, като форма на емоционално освобождение от миналото.

Единствената българска премиера "Мовименто/Вариации“ (24.10, 20:00 ч., ДНК) обръща внимание на движението като хореография, като природна и житейска потребност, на движението като разпространение на идеи, на дигиталната динамика, миграционни процеси и т.н. „Което остава” (24.10, от 16.30 и 18.00 ч. в „Червената къща.“) е документален вербатим спектакъл-променада, в който зрителят поема между три знакови софийски улици, за да стане част от паралелния живот на града, от ‘невидимото' му движение през очите и разказите хората, които отговарят за събирането на боклука.

Международната паралелна и образователна програма на ACT Фестивал за свободен театър също търси пресечната точка между българската публика и театрално поле, международния опит и универсалните теми, където те се срещат. Сред темите са лекции и споделяне на опит за драматургия и нови режисьорски, репетиционни и кастинг подходи, работилници за радикално сценично присъствие и уъркшопи за ефективна емоционална и сетивна връзка между актьор и публика.