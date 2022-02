"Отвъд ограниченията" - новият интерактивен спектакъл на Цвета Балийска

Актрисата Цвета Балийска представя новият си интерактивен спектакъл "Отвъд ограниченията" и песента "Хвани моята ръка".

Bulgaria ON AIR. "Блейбек театърът играе историите на хората от публиката. Той е напълно спонтанен и импровизационен театър, всичко се случва тук и сега. Спектакълът "Отвъд ограниченията" беше вдъхновен от пандемията. Много бързо започнахме да играем чисто онлайн", сподели тя пред

"Установихме, че се получават страхотни представления, въпреки че не сме всички в едно пространство. Решихме, че ще смесим двата формата и ще направим хибридно представление. Публиката е на живо в театър "Възраждане" и чрез стрийминг с 3 камери се снима от 3 гледни точки. Съвсем различно е, когато комуникираш онлайн с публиката", разказа още тя.

"Налага се да се адаптираме. Имахме съпротиви в началото, но установихме, че това е ситуацията. Даже дава добавена стойност, открихме ново поле за изява и среща с публиката", отбеляза Балийска.

Следващото представление ще се състои на 17 февруари от 19 ч. в театър "Възраждане", а подробна информация може да намерите на страницата на Playback Theatre "Here and Now" във Facebook.

Песента "Хвани моята ръка" също е произлязла благодарение на театъра и срещите с публиката.

Гледайте целия разговор във видеото.