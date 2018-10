Футуристът Рей Хамънд разкрива тенденциите на бъдещето на THE NEXT BIG THING 2018

Най-опитният футурист в Европа – Рей Хамънд , идва за първи път в България, за да се включи в третото издание на конференцията THE NEXT BIG THING , която се организира от Bloomberg TV Bulgaria . Събитието ще се проведе на 16 октомври от 09:00 часа в Capital Fort (София) и ще очертае най-важните икономически, технологични и научни събития от годината.

Английският футурист, журналист и автор на книги Рей Хамънд ще бъде ключов лектор по време на THE NEXT BIG THING 2018 . На конференцията той ще сподели кои сфери ще са основните двигатели на бизнеса занапред и ще засегне теми като дигиталната революция, ръста на популацията, нанотехнологиите и ДНК анализите в медицината , климатичните промени, автономните автомобили, енергийните промени, глобализацията и бедността по света.

По време на събитието, Хамънд ще представи и съветите си за това как бизнесът да се подготви за бъдещето . Според него, дигиталната революция ще има много по-голямо въздействие върху всичко, което правим, като всеки бизнес трябва да погледне на дигитализацията в много по-голяма дълбочина. „ Не подценявайте бъдещето, защото то принадлежи на онези, които са подготвени за него още днес. Най-добрият начин да го направим, е да знаем какво предстои “, споделя Хамънд броени дни преди пристигането си в София.



Вече повече от 35 години футуристът представя пред публиката вижданията си за тенденциите, които очертават бъдещето. Преди три десетилетия Хамънд прави своята уникална прогноза за Европа, която се сбъдва и така днес той изживява бъдещето, което някога е описал. Рей Хамънд неведнъж е представял вдъхновяващите си презентации на конференциите TED и е консултирал компании като Google, Apple, SAP, MasterCard, Vodafone и много други. Автор е на 14 книги за бъдещето. През 2010 г. Хамънд е награден от Михаил Горбачов със златен медал на ООН за заслуги към футурологията. На THE NEXT BIG THING Хамънд ще говори за бъдещето, което вече е тук.

Конференцията THE NEXT BIG THING е насочена към представители на международни компании и лидери на мнение от всички индустрии, браншови организации, клъстери, неправителствени организации, както и към малкия и среден бизнес.

Изправени ли сме пред нова световна финансова криза и предстоят ли икономически рискове? Как новите технологии променят бизнеса? Какво е бъдещето на медицината и здравеопазването? Отговорите на тези и още въпроси ще дадат лекторите на THE NEXT BIG THING , сред които са Тони Дю Пре (главен инвестиционен директор в Amundi Прага), Маркъс Ашуорд (колумнист в Bloomberg Opinion ), Джулиан Лий (петролен стратег в Bloomberg), Роб Мейчин (оперативен директор в Endava), Красимира Чемишанска (изпълнителен директор на Amgen ), Владимир Филипов (Near S oft) и Виктор Андонов (Devexpert s ).

Актуални новини около участниците в събитието и програмата на THE NEXT BIG THING може да следите на http://tnbt.bloombergtv.bg/ и във фейсбук страницата на Bloomberg TV Bulgaria : https://www.facebook.com/BloombergTVBG/ .

Генерален партньор на THE NEXT BIG THING е БАКБ. Конференцията се провежда с подкрепата на Philip Morris Bulgaria , A 1, Opel , Monbat Group . Институционални партньори са Български форум на бизнес лидерите, Българска стопанска камара.

Повече за THE NEXT BIG THING