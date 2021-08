Фенове на видео игрите се събират на Българския Гейминг Маратон

Българският Гейминг Маратон, онлайн фестивалът, посветен на необятния свят на видео игрите, включващ множество видео стрийминги, турнири, срещи с популярни лица от света на гейминга, куиз шоу и други виртуални събития, ще се проведе на 19 септември.

Маратонът ще събере феновете с 42 утвърдени и изгряващи стриймъри, състезатели по електронни спортове, ютубъри и други интересни личности и ще предложи над 300 часа оригинално стрийминг съдържание на популярни и класически игри.

Българският Гейминг Маратон се организира от TDB Play - компания, развиваща своята дейност в сферата на видео игрите, електронните спортове и т.нар. geek култура, в партньорство с една от водещите световни компании в сферата на дигиталните активи - Nexo.

С обявяване на третото издание на Маратона TDB Play отбелязва и една година от своето създаване.

"Свидетели сме как през последното десетилетие видео игрите се превърнаха в неделима част от съвременния начин на живот. Техният отпечатък може да бъде видян не само в самите игри, но и в образованието, икономиката, бизнеса, спорта, културата и редица други значими обществени сфери.

През последните години видео игрите изминаха пътя от нишово хоби до значим поп-културен феномен, печелейки фенове от всички демографии. Подобен на тях е феноменът крипто, който създаде собствена самобитна култура, език и постоянно развиваща се общност. Отчитайки тези факти, като организатори на Маратона, се стремим да предложим по нещо за всеки - от професионалните геймъри, отдадени на състезанията по електронни спортове, през феновете на едно или друго хардкор заглавие, до хората, които тепърва се докосват до видео игрите.” - споделя Мартин Кадинов, съосновател на TDB Play и Българския гейминг маратон.

Сред участниците на Маратона ще бъдат добре познатите ни Kito Gaming, Aethelthryth, Gothika_47, Gabinka, Mr_Jackp0t, Qforina, както и нови лица на стрийминг сцената.

И това издание няма да разочарова феновете и ще предложи разнообразие от турнири и специални събития, както и видео съдържание с игри от различни жанрове и поколения, между които Grand Theft Auto 5, Fortnite, Minecraft, FIFA 2021, Brawl Stars, както и класически заглавия като CS:GO, League of Legends, World of Warcraft, Call of Duty.