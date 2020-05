"Свят в пламъци" – Втората световна война през историите на хората

"Свят в пламъци" (World on Fire) е проект на BBC One, сниман на множество локции в Европа, включително Полша, Франция, Германия и Великобритания. В драматичните мигове по време на Втората световна война ще видим звезден актьорски състав, сред който Хелън Хънт (As Good As It Gets), Шон Бийн (Game of Thrones) и Лесли Манвил (Harlots).

Сценарист на сериала е Питър Баукър. Сериалът разказва историята на Втората световна война чрез историите обикновени хора от всички страни на глобалния конфликт.

Първият сезон разказва за първата година на войната, започвайки с германската инвазия в Полша през септември 1939 г. като проследява преплитащите се съдби на ярки образи от Великобритания, Полша, Франция, Германия и САЩ, борещи се с отражението на войната върху живота им.

Като дава невиждана досега перспектива към ранните дни на войната, тази драма изследва човешки истории, скрити в този сеизмичен момент от 20-ти век. От Хари, млад преводач от английски във Варшава, оплетен в преговори с нацистите в опит да изведе полската си любов Каша извън страната, до Луис, момичето, което го очаква у дома. От Нанси, американка - военен кореспондент, която не може да намери мира, освен когато животът й е в риск, до семейство Рослър в Берлин, разтревожени за съдбата на сина им, който е войник, докато същевременно се опитват да опазят дъщеря си от вниманието на нацисткия режим.

Първи сезон на "Свят в пламъци" ще дебютира ексклузивно по Epic Drama в Централна и Източна Европа през есента.

"World on Fire е точно този вид премиум съдържание, което зрителите на Epic Drama обичат и сме наистина развълнувани, че осигурихме правата за този невероятен сериал. Със страстно разказани истории, които формират нашия живот днес чрез този световен военен конфликт, това е сериал, в който има всичко - лоялност и бруталност, кураж и стах, любов и загуба, надежди и мечти – при това с участието на актьори от нашите страни. Вече сме били свидетели на успеха по Epic Drama на поредици, в които се говори на някоко европейски езика и са снимани на множество европейски локации. Затова сме убедени, че зрителите ни ще бъдат погълнати както от героите, така и от емоциите и адреналина, когато сериалът тръгне в ефир тази есен", каза Карин Хейджинк, вицепрезидент във Viasat World.