Дани Бойл прави сериал за пънк иконите Sex Pistols

Режисьорът на "Трейнспотинг" Дани Бойл ще направи шестсериен телевизионен сериал за пънк иконите от 70-те Sex Pistols, съобщи Би Би Си.

Базиран на мемоарите на китариста Стив Джоунс, в него ще участва Ансън Бун като Джон Лидън и Луис Партридж (Енола Холмс) като Сид Вишъс.

Звездата от "Игра на тронове" Мейси Уилямс също ще играе Памела Рук, известна още като Джордан, която беше един от хората, на които се приписваше създаването на пънк облика.

Снимките трябва да започнат през март за американската телевизионна мрежа FX.

The Sex Pistols наелектризираха британската музика и в зависимост от това на кого вярвате, застрашиха самата тъкан на обществото в края на 70-те години.

Може да са оцелели само две години, но техните гневни, нихилистични сингли и изпълнения с насилие променят представата за това какво може да бъде рокендролът.

Първоначално създадени през 1972 г. от Джоунс и барабаниста Пол Кук, те стават това, което са, с добавянето на Джон Лидън – известен още като Джони Ротън – чиито абразивни вокали и антиелитарни текстове определят групата и до голяма степен британското пънк движение.

Те издадоха само един албум, но чистата звукова сила на песни като Anarchy In The UK, God Save The Queen и Pretty Vacant станаха символи на британските социални и политически сътресения, когато младежката безработица скочи и младите хора бяха особено засегнати.

Сериалът е базиран на мемоарите на Стив Джоунс "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol", които не са фокусирани само върху времето му с групата.