Каква ще бъде развръзката в „Избори: трето действие“ – проследете на 14 ноември в двете специални студиа на Bulgaria ON AIR

Кой ще бъде избраният първи и ще видим ли нови парламентарни герои? Зрителите на Bulgaria ON AIR ще открият отговорите на тези ключови за бъдещето управление на страната въпроси в специалните телевизионни студиа „Избори: Трето действие“, с които телевизията ще отрази големия вот на 14 ноември, когато едновременно българските граждани ще изберат 6-тия президент на България и ще дадат гласа си за народните представители, които ще станат част от 47-ото Народно събрание.

Националната телевизия ще направи зрителите преки свидетели на най-важните събития и акценти от паметния ден с над 12 часа публицистика, извънредни емисии новини на всеки час и живи включвания от различни точки на страната, Европа и САЩ. В рамките на двете специални студиа, доказани имена от политиката и бизнеса, публицистиката и обществения живот, задълбочено ще коментират и анализират политическата обстановка и ще очертаят възможните сценарии за бъдещето управление на страната. Студиата ще бъдат предавани пряко и по радио Bulgaria ON AIR.

Репортерите на „Новините ON AIR“ ще следят развитието на изборния ден от най-горещите точки в страната, където ще отразяват отблизо избирателната активност и сигналите за възникнали затруднения в изборните секции в различните региони на България.

Изборната програма на Bulgaria ON AIR ще започне точно в 7:00 часа със сутрешното студио на „Избори: Трето действие“ и водещите на публицистичните предавания „Денят ON AIR“ и „Директно“ Ганиела Ангелова и Димитър Абрашев. В часовете до 12:30 часа двамата ще посрещнат в студиото на Bulgaria ON AIR видни общественици, политолози и бивши представители на властта, за да коментират нагласите на българските граждани и темите около вота, които най-силно вълнуват българските граждани. От задълбочените дискусии в студиото, зрителите ще се пренасят към студиото на новините, където водещата Камелия Стоянова ще представя най-важните акценти от изборния ден в извънредните новинарски емисии на всеки час.

Вечерното телевизионно студио на „Избори: Трето действие“ ще започне в 17:30 часа с водещ Десислава Атанасова и ще продължи да информира зрителите за най-важното от изборите „две в едно“. Гости в студиото ще бъдат утвърдени политолози, социолози и обществени фигури, които ще дискутират очакваната развръзка от изборния ден и вариантите за бъдещо управление на страната. Емисиите новини ще водят Константин Динчев и Виолета Манчева, която ще представи на зрителите и любопитни блиц интервюта с популярни имена от културата, шоубизнеса и спорта.

Точно в 20:00 часа водещата Даниела Владимирова ще представи изборните графики и ще съобщи първите прогнозни резултати от вечерното специално телевизионно студио на Bulgaria ON AIR.



Проследете целия изборен ден и научете отговорите на въпросите, които вълнуват цяла България - в специалните телевизионни студиа „Избори: Трето действие“ от 07:00 часа и от 17:30 часа в ефира на радио и телевизия Bulgaria ON AIR. Най-важните акценти и първите реакции на народните избраници ще откриете и онлайн на bgonair.bg, както и във Facebook страницата на телевизията, където най-горещите момента от деня ще бъдат предавани на живо.