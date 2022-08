Дъщерята на Джони Деп по стъпките на баща си като актриса

Джони Деп сигурно се гордее с дъщеря си Лили-Роуз Деп, която върви по стъпките на баща си в актьорското майсторство.



23-годишната Лили-Роуз се включи в Instagram и сподели нов трейлър на предстоящия си драматичен сериал "The Idol" за HBO, съобщава БГНЕС.



В драматичния сериал, който ще се състои от шест епизода, Лили-Роуз играе Джоселин, изгряваща музикална звезда. В драмата участва и канадският певец The Weeknd.



"The Idol" разкрива взаимоотношенията между култов лидер и поп звезда в процес на издигане. Премиерата му е насрочена за по-късно тази година, според Daily Mail.