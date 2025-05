Banking Today събира лидерите на финансите днес в Интер Експо Център

Днес в Интер Експо Център стартира ключовото банково събитие на годината – Banking Today 2025, организирано от Investor.bg. Събитието ще бъде официално открито в 14:00 часа от Десислава Попова, главен редактор на водещия икономически сайт, част от Investor Media Group.

Конференцията ще започне с ексклузивен разговор с проф. Раул Еаметс – професор по макроикономика в университета в Тарту и главен икономист в Bigbank, който ще сподели ценен опит относно преминаването към еврото и ролята на централните банки в дигиталната ера.

Програмата на събитието включва три тематични панела:

· „Банкови политики – В очакване на еврото ver.2.0“, с участие на ръководители от УниКредит Булбанк, iBank, Пощенска банка и Българо-американската кредитна банка.

Лектори са: Цветанка Минчева - Главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк; Живко Тодоров - Заместник-председател на УС и изпълнителен директор на iBank; Асен Ягодин - Заместник главен изпълнителен директор с ресор "Корпоративно банкиране и финансови пазари" в Пощенска банка; Илиан Георгиев - Главен изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна банка” АД и член на УС на Асоциацията на банките в България.

· „Финансови технологии“, където ще бъдат обсъдени дигиталните плащания и идентификация с представители на EPS, Paysera, RYVYL и Инфонотари.

Лектори са: Кирил Сургов - Главен оперативен директор (COO) в Easy Payment Services (EPS), MFG; Мартин Богданов - Председател на Съвета на директорите на Paysera България; Бисер Манолов - Председател на борда на директорите на RYVYL(EU); Таня Явашева - Изпълнителен директор на Инфонотари ЕАД.

· „Финансови решения за бизнеса“, фокусиращ се върху финансирането, ESG регулациите и инвестиционната среда в България.

Лектори са: Румен Илиев - Партньор във фонд за рисков капитал Лончхъб Венчърс; Христо Стоянов - Мениджър „Връзки с институционални мандати, Скандинавски страни, Балтика и ЦИЕ“ в Европейски инвестиционен фонд; Павел Лисев - Изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете; Теодор Ангелов - Зам. началник управление "Корпоративни клиенти", Българска банка за развитие (ББР).

Banking Today 2025 започва днес – бъдете част от бъдещето на финансите! Регистрирайте се и запазете своето място в залата – ТУК.

Генерални партньори на Banking Today 2025 са iBank и Пощенска банка.

Основни партньори на Banking Today 2025 са Българска банка за развитие, MFG, Българо-американска кредитна банка и ЮГ Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са: Пейсера България, Фонд на фондовете, Рувен Транс, Столето и Нова Транслейт.

Събитието се провежда с подкрепата на Devin, Ведра Кафе, DiKa и Ловико.

Институционални партньори на събитието са Асоциация на банките в България, Българска Финтех Асоциация, BESCO, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация за рисково и дялово инвестиране, Sofia TechPark, Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Endeavor.

Медийни партньори на Banking Today 2025 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Money.bg, See News и See Next, Dir.bg, The Recursive, сп. BusinessGlobal и Банкеръ.

