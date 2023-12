Наградиха Милена Милотинова и предаването „България сутрин“ за положително влияние към обществото

Нови отличия и признания привлече екипът на Bulgaria ON AIR - този път за положителното си влияние върху обществото. Водещата на "Брюксел 1“ Милена Милотинова бе наградена с приза за медийна личност на годината в конкурса Leaders of Influence 2023, категория „Медии“. Пет организации на македонските българи номинираха Милотинова за постоянството, с което отстоява и подкрепя битката им за права, равни с всички останали части от народи в Република Северна Македония и в частност – за интервюто й с еврокомисаря Оливер Вархей, в което тя настоятелно го попита не би ли се срещнал с най-онеправданата общност в Република Северна Македония – македонските българи, и той обеща да приеме техни представители. Срещата се състоя в началото на февруари тази година в Брюксел. За първи път Leaders of Influence дава награда на медийна личност за положително влияние на обществените процеси.

Екипът на сутрешния блок „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR също бе отличен с награда от Leaders of Influence Awards 2023 в категория Leaders of Influence - Media Award за оказано от тях въздействие и положително влияние към обществото. Ежедневно сутрешното дуо Bulgaria ON AIR Мария Константинова и Виктор Дремсизов, както и продуцентите им Веселин Гарабитов и Нели Златева, събужда зрителите пред малкия екран с актуалните у нас новини и коментари, като обръща специално внимание на важни инициативи и кампании, които целят да подобрят обществото и средата, в която живеем.

Leaders of Influence Awards 2023 отличават най-влиятелните компании и личности, които оказват въздействие върху обществото и въвеждат позитивни промени. Наградите са за бизнес лидери, организационни мениджъри, които са примери за подражание и личности с влияние, които се развиват по начин, преосмислящ цели сегменти в обществения и корпоративния живот и без които нямаше да виждаме положителното влияние около нас. Наградите се организират от b2b Media.