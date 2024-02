Гледайте "Денят ON AIR" - от 4 март в 18:45 часа

Вечерното публицистично предаване на Bulgaria ON AIR „Денят ON AIR” с Ганиела Ангелова от 4 март ще стартира с нов час на излъчване - в 18:45 часа, веднага след централната емисия на „Новините ON AIR”. Промяната е част от новата програмна схема на телевизията и продължава стремежа на Bulgaria ON AIR да предлага на зрителите навременни и обстойни коментари и анализи по най-важните и горещи политически и икономически теми, които вълнуват обществото.

Предаването безспорно е една от най-изявените продукции в ефира на политематичната телевизия, като поради сериозността на съдържанието то се измества по-рано, за да даде важната информация в края на работния ден и преди времето за почивка и отдих.

В студиото на предаването анализи и коментари по най-дискутираните теми в страната ще продължат да правят водещи експерти в различни сфери, политици, социолози и политолози, предлагащи различна гледна точка, обстоен обзор и отговори на най-задаваните въпроси. Публицистичното предаване ще се излъчва всеки делничен ден от 18:45 часа, а повторенията можете да гледате всяка сутрин от 7:15 часа, както и вечер от 22:30 часа.



Повече информация за новата програмна схема, нови продукции и проекти, както и други любопитни допълнения – очаквайте скоро.



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase