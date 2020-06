Феновете в Twitter бесни на Джокович заради положителния тест на Григор

След положителната проба за COVID-19 на Григор Димитров, потребители в Twitter от цял свят се възмутиха от безотговорността на организаторите на Adria Tour.

Последният мач от турнира бе отменен след положителната проба на Гришо.

"Това е единственото правилно решение. Благодаря ви за тези три прекрасни дни, но ще трябва да отменим финала. Не можем да рискуваме още хора да бъдат заразени. Благодаря ви много. Ще се видим отново", каза треньорът на Новак Джокович, Горан Иванишевич пред публиката в Хърватия.

Но феновете са на мнение, че това решение идва прекалено късно. Те се възмущават, че събитието на Джокович се е състояло с публика, което може да е довело до заразяването на Григор. Също така, новите правила за социална дистанция изобщо не бяха прилагани по време на турнира - никой не носеше маски, хората и спортистите се прегръщаха и си стискаха ръцете. След финала в Белград, тенисистите се отдадоха и на купон.

"Поздравления Джокович. Предполагам че Бог не беше достатъчна защита", написа един потребител.

"Кипя! Организаторите на този глупав турнир, играчите, които са се съгласили да участват, родителите, които са пуснали децата си да отидат на терена, игнорирайки рисковете и публиката, която доброволно си купи билети и се появи без маски и без да спазват дистанция - всички те са виновни за това", възмути се друг потребител на Twitter след новината за положителната проба на Григор.

"Димитров има коронавирус. Adria Tour бе опасен. Те продължаваха да се прегръщат и да си стискат ръцете. Напълно абсурдно. Надявам се, че Димитров е ок", пише мъж на име Оли.

Възмутиха се и някои спортисти. "Нямаше нужда да си ясновидец, за да кажеш, че организацията на турнира на Новак Джокович бе в най-добрия случай безразсъдна", написа Али Уокър. Други коментатори публикуваха кадри от партито в Белград и постоянните прегръдки на играчите.

"Поведението на Джокович застрашава подновяването на туровете в АТП и WTA през август", коментира Анирбан Рой. Френската тенисистка Ализе Корне също изрази критиките си: "Още докато гледах снимки от турнира в Белград, си мислех, че това не е редно. Оправяй се бързо, Григор", написа тя. Бившият номер 1 в света Анди Родик използва типичното си чувство за хумор, за да коментира ситуацията: "Оказва се, че имало някаква пандемия", написа в Twitter американецът.

Григор Димитров игра и тенис с колегите си от ATP и бе в контакт с огромен брой хора. Той пристигна за Adria Tour от САЩ и за няколко дни се прибра и в родното Хасково. Положителната му проба за COVID-19 може да постави под въпрос завръщането на тенис турнирите в средата на август.

Турнирите Синсинати и US Open вече обявиха, че ще провеждат своите турнири без публика.

Don't need the 20-20 hindsight of Grigor Dimitrov's positive COVID-19 test, to say that Novak Djokovic had -- at very best -- a reckless attitude to the pandemic at his tournament in Belgrade last week. pic.twitter.com/a6JklCfXm1