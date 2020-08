Григор Димитров: Нямах право да крия, че съм болен

Нямах право да крия, че съм болен. Искам хората да знаят, че могат да се пазят и как да го правят.

Това сподели Григор Димитров в поредното интервю след завръшането си на корта. Българската звезда в тениса изкара коронавируса.

"Представях си как се чувстват хората, които са били в контакт с мен. Трябваше да поема някаква отговорност. Ако не бях го направил, това щеше да ми тежи до края на живота ми. Ние се спортисти на най-високо равнище, но всъщност сме и хора като всички останали. Аз изкарах тежко вируса, цял месец не излизах от вкъщи, нямах вкус, нямах обоняние. Но не се скрих и разказах всичко. Винаги съм бил открит и честен. Видях как в подобна тежка ситуация човек търси начин да оцелее. Никак не бе лесно 3 седмици да съм сам. Добре е около себе си да имаш правилните хора, на които да разчиташ. Аз не пропускам да благодаря на тези, които ми помагат. Уча се да ценя простите неща в живота. Но никога не съм се чувствал толкова ограничен откъм емоции. Цял живот съм се опитвал да поддържам тялото си в най-добра форма. В последно време имам усещането, че нещата се подобряват", казва Димитров.



Grigor Dimitrov remains a very good dude and I hope people listen to him.

