Хронология: Какво е правил Джокович, след положителния си тест за COVID-19?

Новак Джокович поиска медицинско освобождаване от строгите визови правила на Австралия за ограничаване на COVID-19 въз основа на това, че се е заразил с вируса през декември.

Сега обаче се появи въпросът дали тенис звездата е нарушил правилата в родната си страна Сърбия, като хората подчертават няколко публични ангажимента, на които очевидно е присъствал в дните след положителния му тест.

Джокович е дал положителния си тест в Сърбия, където по закон сте задължени да се изолирате за 14 дни при инфекция.

Ето хронология на събитията от това, което знаем досега.

14 декември: Посещава баскетболен мач

Джокович присъства на баскетболен мач от Евролигата в сръбската столица Белград между Цървена звезда и Барселона.

След мача много хора, които присъстваха, са дали положителна проба за COVID-19, така че е възможно именно тук тенисистът да се е заразил.

16 декември: Положителен тест за COVID

В съдебните документи адвокатите на Джокович представиха доказателства, които потвърждават, че е направил PCR тест малко след 13:00 часа на 16 декември.

В документа на Института по обществено здраве на Сърбия се посочва, че резултатът е положителен седем часа по-късно, около 20:00 часа на същия ден.

Не е ясно дали на Джокович е казано, че има COVID в този момент.

По време на пресконференция, проведена от семейство Джокович в Белград на 10 януари, брат му беше попитан: "Вярно ли е, че на 16 декември Новак е дал положителна проба и е знаел, че е заразен с COVID?"

Брат му отговори: "Да, целият процес беше публичен и всички документи, които са публични, са законни."

Джокович присъства на панелна дискусия и церемония по откриването на марка в негова чест в Белград на 16 декември (преди 20:00 часа), за което публикува в Twitter на следващия ден.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU