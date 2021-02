Въжето на Атанас Скатов се е скъсало при слизане от К2, българинът е изчезнал

Снощи българският алпинист Атанас Скатов атакува връх К2, но лошото време го принуди да се върне обратно.

От Alpine Adventure Guides преди час съобщават, че българинът е паднал заради скъсано въже на връщане от лагер 3.

"Тялото му все още не е открито и един екип от шерпи е по пътя да го търси", се казва в съобщението, публикувано в Twitter.

GPS-тракерът, който българинът носи към екипировката си, показва последните му движения и къде се намира в момента, но засега няма съобщение дали той е открит от спасителния екип.

По-рано днес стана ясно, че всички алпинист, които са опитали да атакуват К2 са се върнали обратно в лагер 3: "Целият екип е в лагер 3 и всички са здрави и живи. Започва спускането към базовия лагер", каза ръководителят на експедицията Чанг Дава Шерпа.

Навярно Скатов е паднал по време на именно това слизане към базовия лагер.

