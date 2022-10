Киевчани пяха в метрото, криейки се от бомбите

Повече от пет часа продължи предупреждението за въздушна атака в Киев.

Хиляди, както в началото на войната, потърсиха подслон в метростанциите на града. Кадри показват, че децата отново са имали учебни занятия не в класните стаи, а под земята. Според очевидци е нямало паника, хората са били спокойни.

Metro station in Kyiv where I am with my son now. Very crowded, lots of kids. People are calm, no panic. pic.twitter.com/IFkeresRsW — Inna Sovsun (@InnaSovsun) October 10, 2022

За да повдигнат духа си, гражданите на Киев пееха украински песни. Една от тях бе "Как да не те обичам, Киев мой?" - песента, превърнала се в химн на града.

Meanwhile, in Kyiv metro, Kyivans are singing "How can I not love you, Kyiv of mine?" - the song that became the anthem of the city. 📹via @UKRINFORM pic.twitter.com/91J7bO1b5f — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 10, 2022

Най-малко 10 души са загинали и 60 са ранени при вълна от руски ракетни удари в Украйна, според украинската полиция.

Едва 15 минути след като предупреждението за въздушна атака бе вдигнато, киевчани се върнаха обратно на улиците и запълниха кафенетата и ресторантите.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че влаковете по всички линии на метрото вече са възобновени, след като бяха спрени поради руски ракетни удари над града.

I just can’t get enough of my people here in Kyiv. 15 minutes after the air raid siren ended. Queues to cafes and barber shops in my neighborhood pic.twitter.com/AJ7SB2FWLg — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) October 10, 2022

Украинският депутат Леся Василенко също сподели снимки от улиците на Киев след края на тревогата за въздушна атака, обещавайки, че устойчивостта на хората само ще расте, защото "Украйна просто иска да живее и ще живее".