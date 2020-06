Тръмп разпространява лъжи срещу 75-годишния мъж, който полицията бутна

Преди няколко дни едно видео показа точно как изглежда полицейското насилие в САЩ - уж защитници на реда блъснаха 75-годишен мъж. Той падна на земята, а от главата му започна да тече кръв. Никой от полицаите не му помогна. Напротив - дори арестуваха мъжа, който се опита да стигне до ранения възрастен мъж. След това двама офицери бяха наказани, а цял гарнизон подаде оставка в тяхна защита.

Президентът Доналд Тръмп също реши да изкаже експертното си мнение. В Twitter той написа, че мъжът най-вероятно е бил член на АНТИФА и се е опитал да "сканира полицията, за да заглуши екипировката им". Тръмп също така твърди, че мъжът е паднал по-тежко, отколкото е бил бутнат, за това най-вероятно той е инсценирал всичко.

Но вярно ли е това?

На видеото се вижда как 75-годишният Мартин Гуджино се приближава към полицаите. В ръката си той държи мобилен телефон. След като е блъснат от органите на реда, той е откаран в болницата, която напусна днес - около седмица по-късно, но все още не се чувства достатъчно добре, за да говори пред медиите. От клипа не става ясно дали с телефона си възрастният мъж се опитва да сканира полицейските устройства. Всъщност няма данни, че някой може да повлияе на устройствата по този начин.

В мрежата има множество приложения, за които се твърди, че могат да подслушват полицейските честоти. Но те не ти позволяват по никакъв начин да се намесиш в сигнала на устройството, особено да го "заглушиш", както се изразява президентът Тръмп. Също така полицията в Бъфало обяви, че каналите им не са кодирани и дори има радиостанции, които ги излъчват на живо. Ако искаш да прихванеш сигнала, то дори не трябва да си близо до офицер.

"Повечето секретни канали имат защита срещу прихващане. И ако все пак решиш да се опиташ да го направиш, едва ли ще използваш мобилен телефон, тъй като с него няма да успееш. Ще ти трябва много по-сложна екипировка. Ако искаш да се свържеш с полицейските честоти, няма как да използваш телефон, тъй като той просто не ги поддържа", обяснява експертът по кибер сигурност, проф. Алън Уодуорд, пред BBC.

Семейството на 75-годишният Мартин все пак отговори на обвиненията

В изявление, разпространено от Washington Post, адвокатът на семейството казва, че те "не разбират защо Тръмп би направил такива мрачни, опасни и неверни обвинения срещу него".

"Мартин винаги е бил мирен протестиращ, защото той се интересува от доброто бъдеще на сегашното общество", гласи съобщението. Няма и данни мъжът да е член на АНТИФА - антифашистка организация, която Тръмп вини, отново без доказателства, за размириците по време на протестите в САЩ.

Twitter, който цензурира предишни постове на Доналд Тръмп заради неверни факти, обяви, че твърденията срещу Мартин Гуджино не нарушават политиката на социалната медия, въпреки че са очевидна лъжа и разпространяват конспиративни теории. Тръмп разпространява теорията на руски репортер, който пише за руския държавен сайт "Спутник".

The OANN "reporter" Trump refers to in his "the old man pushed down by police deserved it" tweet " is Kristian Rouz—a Russian national who also writes for the Kremlin-owned news outlet Sputnik.#TrumpRussia https://t.co/Wn9JQtTz1o