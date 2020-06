Потребител в Twitter събра 500 видеа на полицейско насилие в САЩ

"Проблемът с расизма не се е задълбочил, просто сега бива заснет." Това бе един от често срещаните лозунги по време на протестите срещу полицейското насилие срещу чернокожи в САЩ. А зад думите има много истина - едва ли целият свят щеше да излезе по улиците, ако видеото, запечатало последните моменти на Джордж Флойд, не бе излязло на бял свят.

Изведнъж, мрежата бе препълнена с клипове, които показват точно какво е отношението на полицията срещу гражданите на Америка.

За да създаде по-ясна картина за полицейското насилие, потребителят T. Greg Doucette в Twitter публикува 500 видеа, заснети само по време на протестите в памет на Джордж Флойд. На тях се вижда как органите на реда се врязват с кола сред мирно протестиращи, как са разбили черепа на 25-годишно момче, как един офицер блъска жена на земята и я нарича "тъпа кучка" или как група полицаи пребиват няколко протестиращи с палки.

To simplify following the criminal justice news of the last 36 hours, I posted a set of 10 links to police brutality videos on Facebook

Can't do that here, obvs

So I'm putting them into a thread