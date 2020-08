Полицаи застреляха тъмнокож в САЩ, оправдано или пак смъртоносно насилие?

Полицаи в Луизиана застреляха тъмнокож мъж при опит за арест.

Инцидентът е станал в град Лафайет, щата Луизиана и беше заснет и пуснат в социалните мрежи.

Американският съюз за граждански права и свободи определи инцидента като “ужасен случай на проява на полицейско насилие над чернокожи, довел до смърт”, съобщава каналът.

От местната полиция съобщиха, че органите на реда били повикани в малък магазин заради мъж, който заплашвал продавача с нож. По време на ареста той се опитал да избяга, след това полицията използва електрошок, за да го спре, но това се оказало неефективно. След като мъжът с ножа се насочил към друг магазин, полицията открила огън.

Съобщава се, че мъртвият е 31-годишният Трайфорд Пелерин.

Майката на Трайфорд заяви, че синът й е интелигентен, срамежлив и е потърсил терапия за социална тревожност. Нейните адвокати планират да съдят полицията за смъртта на Трейфорд Пелерин в петък вечер.

Смъртта на Пелерин накара тълпа протестиращи да се съберат в събота и да демонстрират срещу последната фатална полицейска стрелба. Те бяха разпръснати от полицията.

Според семейството му, Пелерин може да е имал криза, започна и частно разследване, за да се изясни въобще имал ли е нож застреляният, както твърди полицията.

Семейството вярва, че Пелерин може да е имал криза на психичното здраве, каза Кръмп.

"Полицията на Лафайет застреля Пелерин няколко пъти, когато той се отдалечи от тях, казва Маргарет Хуанг, президент и изпълнителен директор на Юридическия център за борба с бедността. - Убийството му изисква анализ на прекомерната употреба на сила от органите на реда".

Във видеото, заснето от очевидци, което бе разпространено в социалните мрежи, най-малко шестима полицаи обграждат младежа, докато той се опитва да влезе в магазина и стрелят по него от близко разстояние около 10 пъти.

Щатската полиция започна разследване на инцидента.

Dies after resisting arrest; police give him several shots, United States

An African-American dies after resisting an arrest, the police shoot him several times outside a gas station in the city of Lafayette, Louisiana. pic.twitter.com/XUptURuC5n