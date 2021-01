От първо лице за щурма над Капитолия: Мъже си играят на война, селфита...

Доналд Тръмп е произнасял тази реч, изпълнена с лъжи и конспиративни теории, много пъти. Но снощи ситуацията бе различна - стоейки пред Белия дом, символът на президентството в Америка, докато десетки хиляди гневни поддръжници бяха изпълнили Вашингтон. Театърът му, фонът, яростта, подстрекателството - смърдеше на фашизъм. Той за пореден път заяви, че изборите са откраднати, че бъдещето на американците е откраднато и им намекна къде могат да намерят удовлетворение.

Само една миля по-надолу Конгресът бе готов да обяви победата на Байдън и загубата на Тръмп с близо 7 млн. гласа. Накрая, след като опита всички законни и незаконни пътища да отмени изборните резултати, той се обърна към последното си и най-опасно оръжие. "Сега Конгресът трябва да се изправи срещу това грубо нападение над нашата демокрация. След това ще тръгнем надолу и ще бъда там с вас. Ще отидем до Капитолия. Вероятно няма да се радваме толкова много на някои от тях, защото никога няма да отнемете страната ни със слабост. Трябва да покажеш сила и трябва да бъдеш силен", говореше Тръмп, а тълпата тръгва към Капитолия още преди той да е приключил с речта си. С тях е и журналистът Ричърд Хал.

Several people got on to a scaffolding outside Senate, took it to second floor, which looked like the area where McConnell’s office is located, and started banging on windows pic.twitter.com/IIZ21nkzFT