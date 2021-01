Някои от най-глупавите неща, които се случиха покрай щурма на Капитолия

Вчера бе странен ден от историята на САЩ - телевизиите по цял свят излъчваха кадри на хора, нахлули в Капитолия, а сцените приличаха на гражданска война. Но камерите заснеха и доста необичайни неща, като полицаите, които си правеха селфита с бунтовници и привърженици на Тръмп без дори да носят маски.

На фона на целия този хаос, куп глупави и забавни неща се случиха онлайн, по телевизията и дори в реалния живот, предполагащи, че целият инцидент е едновременно повече и по-малко обмислен, отколкото може би изглежда. Ето кои са най-странните неща, които се случиха около бунта в Капитолия:

Едно от изображенията, което обиколи интернет, бе на мъж, който се опитва да открадне подиум от Капитолия. Журналистът Райън Лиза публикува кадрите, като над тях написа Via Getty (от Getty) опоменавайки източника на направените снимки, а именно - онлайн платформата Getty.

Но някои онлайн потребители разбраха друго - те помислиха, че Via Getty е името на мъжа от снимката и започнаха да я разпространяват, настоявайки Виа Гети да бъде арестуван. "Виа Гети, това е името му! Нека този човек си получи заслуженото!"

Терорист поставя стикер срещу тероризма

Терористично и престъпно е да щурмуваме Капитолия в разгара на гласуването в Конгреса за удостоверяване на президентските избори. Но не всички са благословени с чувство за ирония, включително един от поддръжниците на MAGA, който поставя този стикер на един от прозореците на Капитолия по време на вчерашните размирици, критикувайки движението Антифа.

Джулиани е направил още едно скандално телефонно обаждане... но на грешен сенатор

Руди Джулиани прави телефонни гафове през цялото време, включително вчера, когато случайно е оставил гласова поща, за да "забави" удостоверяването на изборите на телефонния номер на грешния сенатор. Той е искал да се обади на съюзника на Тръмп Томи Тъбервил, но вместо това е оставил съобщение на някой, който сподели записа с The Dispatch.

Голяма опашка за... тоалетната

Дори и терористите имат нужда да удолетворят естествените си нужди.

Карли Клос е направила опит!

Забравете размириците и щурма на Капитолия. Нека вчера оттук нататък да бъде известен като деня, в който Карли Клос, супермоделът, съпруга на Джош Кушнър и снаха на Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Кушнър призна, че тя се е "опитала" да убеди свекърите си да приемат резултатите от изборите. Създадена е история - Карли Клос опита!

Полицаите не пазиха, а си правиха селфита с протестиращите

Не само, че полицаите си правиха селфита с терористите, но именно те отварят загражденията на Капитолия, за да може бунтовниците да влязат вътре необезпокоявано. Много журналисти отбелязаха, че не такава е била реакцията, когато движението BLM изпълни улиците на Вашингтон миналият юни.

Джордж Буш е "мъжът, преживял войната в Ирак"

Някои от потребителите се възмутиха, че журналист от CNN описва Джордж Буш, мъжът, който започна конфликта в Ирак и унищожи милиони животи, като "човекът, който е преживял войната в Ирак".

Протестиращите са си направили тениски

Журналистите все още се питат дали щурмът на Капитолия е бил инцидентен или всичко е било планирано. И все пак една снимка доказва, че някои от протестиращите са имали нещо на ум, тъй като са си направили тениски с датата на протеста - 06.01 и надписа MAGA Civil War (гражданска война).

Тифани Тръмп може и да не е забелязала, че има протест

Най-вероятно единственото нормално изказване от член на семейство Тръмп дойде от дъщерята на президента - Тифани. Тя поздрави своя брат Ерик Тръмп за рождения му ден, навярно дори незабелязвайки, че пред Капитолия се заформя началото на гражданска война.