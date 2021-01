Заради сигнал за бомба бе евакуиран Върховния съд на САЩ.

Той се намира точно срещу улицата на Капитолия, където Джо Байдън ще положи клетква като новия президент на САЩ.

Националната гвардия на място, предаде БНТ.

