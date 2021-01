QAnon с нова конспирация: Тръмп ще стане 19-я президент на САЩ на 4 март

След като очакваха с нетърпение Джо Байдън и враговете им в "дълбоката държава" да бъдат арестувани и екзекутирани по заповед на президента Тръмп, но това не се случи, конспираторите от QAnon измислиха нов план за спасяването на света.

Доналд Тръмп ще положи клетва като 19-и президент на САЩ на 4 март 2021 година - това е последната конспирация, която последователите на QAnon приеха след инаугурацията на президента Джо Байдън миналата седмица. Експерти се притесняват, че тя подчертава начина, по който привържениците на QAnon започват да обединяват своите вярвания - относно света, управляван от елитна кабала на сатанистични педофили - с още по-екстремни идеологии.

Последните твърдения на поддръжниците на QAnon отразяват тези на движението на суверенните граждани, група хора, които вярват, че не се управляват от същите закони като всички останали. Тази вяра е довела до насилствени конфронтации с правоохранителните органи, които ги смятат за най-големите вътрешни екстремистки заплахи, пред които са изправени Съединените щати.

"Имаше известно кръстосване между QAnon и движението на суверенните граждани и преди, но след януари идеята на суверенните граждани, че Съединените щати се управляват като "корпорация", започнаха да стават все по-популярни в QAnon", казва Травис Вю, изследовател по теории на конспирацията, пред VICE News. "Това е обезпокоително, защото означава, че QAnon взаимства идеи от по-утвърдени екстремистки движения."

Суверенните граждани вярват, че закон, приет през 1871 г., тайно превърща САЩ в корпорация и премахва американското правителство на бащите основатели. Групата също вярва, че президентът Франклин Д. Рузвелт е продал американски граждани през 1933 г., когато е прекратил златния стандарт и го е заменил, като е предложил граждани като обезпечение на група сенчести чуждестранни инвеститори.

Суверените използват неразгадаеми правни документи, базирани на тайни текстове, за да се отделят от юридическите лица, които правителството е създало на тяхно име, за да ги продават на инвеститорите. Когато методите на движението на суверенните граждани не сработят, те реагират бурно. През май 2010 г. баща и син от суверените убиха двама полицейски служители с щурмова пушка, когато бяха изтеглени в междудържавната зона, докато пътуваха през Арканзас.

Some QAnon followers are borrowing discredited arguments from sovereign citizens in order to yet again move the goalposts. They're absurdly claiming Trump will be inaugurated on March 4, because the U.S. was "incorporated" in 1871 and all Amendments passed after that are invalid. pic.twitter.com/W0c8QqiOqu