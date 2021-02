Трима души оцеляха 33 дни на самотен остров само с кокосови орехи

Трима души оцеляват 33 дни на необитаем остров в Бахамските острови, хранейки се само с кокосови острови. Те са били спасени от рутинен патрул на американската брегова охрана, който съвсем случайно забелязал, как групата трескаво развява импровизиран флаг на Ангуила Кей.

Тримата кубински граждани споделят пред спасителите си, че са оцелели предимно благодарение на кокосови орехи, а един от членовете на екипажа, участващ в спасителната акция, заяви пред BBC, че е "изумен, че са успели да оцелеят толкова дълго".

Групата беше забелязана за първи път на острова, разположен между Флорида Кийс и Куба в понеделник.

Представителят на бреговата охрана Райли Бийчър каза, че е патрулирал, когато "нещо привлякло вниманието на окото му". Когато се върнал на по-ниска височина, разбрал, че на острова има хора в беда.

Екипажът не беше оборудван за незабавно спасяване, но на кубинците била спуснала храна, вода и радио, чрез което да могат да комуникират.

"За съжаление нямахме никой, който свободно владее испански език, но с моите бедни познания успях да разбера, че те са от Куба и че се нуждаят от медицинска помощ. Те подчертаха, че са били на острова от 33 дни", сподели лейтенант Бийчър.

Групата от двама мъже и една жена казала на служителите на бреговата охрана, че са доплували до острова, след като лодката им е потънала.

