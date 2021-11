Пълен хаос, смърт, паника - фестивалът Astroworld през очите на свидетелите

TK Телез знае, че фестивалите могат да излязат извън контрол. Но нищо, казва той, не би могло да го подготви за трагедията, която се разигра в петък вечер на фестивала Astroworld в Хюстън.

Всичко започва час преди Травис Скот да излезе пред публиката си. Телез и приятелката му стоят близо до сцената, с надеждата, че ще видят по-добре рапъра. Нещата бързо се объркват - публиката се хвърля напред, в момента, в който Скот излиза на сцената.

"Ставаше все по-тясно, беше трудно да се диша. Когато Травис излезе, изпълнявайки първата си песен, бях свидетел как хора припадаха до мен", разказва 20-годишният Телез пред CNN. "Всички крещяхме за помощ, но никой не ни помогна и не ни чу. Беше ужасяващо. Хората крещяха за живота си и не можеха да се измъкнат. Никой не можеше да помръдне и мускул."

Жертвите след Astroworld са най-малко 8. Десетки бяха ранени при последвалото сблъскване, което според хората на концерта очевидно е претоварило персонала на събитието и медицинския персонал в NRG Park. Загиналите са на възраст от 14 до 27 години. Това е най-смъртоносният фестивал в американската история.

Сега се появяват и въпросите - защо Травис Скот продължава да пее, докато светът вече знае, че на Astroworld има загинали? Според Houston Chronicle, който прегледа видеоклипове в социалните мрежи, хората са започнали да колабират около 21.39 часа. Скоро след това промоутърът на шоуто се съгласява с полицията, че шоуто трябва да спре. И все пак Скот завършва концерта си, пише вестникът. Той приключва в 22.15 часа – 36 минути след като бедствието вече е очевидно.

Анализ на Washington Post също предполага, че концертът е продължил около час, след като в публиката за първи път се появяват признаци на беда. Материалът, разгледан от вестника, записва няколко опита на хора да алармират за случващото се, само за да бъдат заглушени от изпълнението на Скот.

Започнаха да излизат и подробности за жертвите. Съобщава се, че една от тях е 16-годишната Бриана Родригес - ученичка в гимназията Хайтс в Хюстън, описана като "красива" и "жизнена" от семейството си.

Междувременно се съобщава, че 27-годишният Даниш Байг е починал, докато се опитвал да спаси годеницата си от ужасяващо смазване. 21-годишният Франко Патино, студент в университета в Дейтън в Охайо, и неговият приятел Джейкъб Юринек, също на 21 години, умират. Двамата са спестявали пари, за да отидат на фестивала.

Най-младият от петима братя и сестри, 23-годишният Руди Пена, също издъхва по време на концерта, на който отива с приятелите си. Сестра му каза пред Laredo Morning Times, че той е бил "най-сладкият човек" и голям фен на Травис Скот.

Посетителите описват събитието като травмиращо, като много свидетели казват,, че са видели как безжизнени тела са стъпкани в хаоса. Оцелелите трябваше да се измъкнат от тълпата, докато музиката бушуваше.

Ето още на какво станаха свидетели Телез и други, посетили Astroworld:

"Това беше най-страшният звук, който някога съм чувал"

Феновете около Телез започват да падат, като в един момент повличат й него. Отгоре му се струпват хора, някои загубили съзнание.

"Всички плачеха; това беше най-страшният звук, който някога съм чувал", казва Телез. "Представете си, че слушате Травис Скот и хората, които крещят за живота си едновременно."

Въпреки опитите му и усилията на други странични наблюдатели да прилагатт CPR на тези, които не дишат, "просто нямаше достатъчно хора, които да помогнат на всички", спомня си той.

"В малките паузи, които Травис Скот правеше между песните, крещяхме с целите си дробове, за да може някой да ни чуе, но никой не го направи", казва Телез. "Тазигодишният фестивал ще остане с мен завинаги. Никога не съм виждал някой да умира пред очите ми. Беше ужасяващо."

"Все едно беше кошмар"

Astroworld е първият музикален фестивал за Селена Белтран. Изведнъж около нея започва да става все по-тясно, докато Скот си проправя път към сцената. Скоро тя се мъчи да си поеме въздух, а когато тъплата започва да скача, тя губи от поглед и четирима от приятелите си и губи равновесие.

"Паднах назад и имах чувството, че това е краят за мен. Като си помисля, че можех да умра... бях толкова уплашена", казва Белтран пред CNN. "Не знаех какво да правя. Всичко се случваше толкова бързо, но и толкова бавно и не можех да реагирам. Просто изкрещях."

Въпреки че виждат хора, които очевидно са загубили съзнание, спомня си Белтран, хората продължават да тъпчат тези, които са на земята.

"Бях шокирана да видя как хората са толкова невнимателни и диви. Беше лудост да видя как тълпата просто прегазва другите като диви животни", казва тя. "Хората не се интересуваха, те все още се опитваха да се промъкнат, само за да стигнат по-близо до сцената, без да мислят за последствията и кого ще засегнат."

След като някой я издърпва, разказва Белтран, тя се опитва да помогне на други четирима души, които са припаднали, като се редува да им прави CPR с медицинска сестра, която среща в тълпата. "Започвах да изпадам в шок, въпреки че се опитвах да запазя самообладание и да не се паникьосвам. Беше ужасяващо. Все едно бях кошмар", казва тя." Огледах се и просто видях как хората гледат, как продължават да се наслаждават, сякаш тези хора не означават нищо.

Въпреки крясъците на тълпата шоуто да спре, музиката продължава, казва Белтран. Други свидетели твърдят, че Скот е спирал шоуто няколко пъти и в крайна сметка то е приключило по-рано. До края на фестивала Белтран вижда телата на хора, на които е направила CPR, да бъдат изнасяни от медици.

"Знаех, че са починали", споделя тя. "Не можах да спя снощи. Моментът продължаваше да се върти в съзнанието ми отново и отново."

"Децата падаха наляво и надясно"

Били Насър описа приливът на тълпата, който уби осем души в петък вечерта, като "смъртоносен капан". Той казва, че се е опитвал да помогне на хората, които са били тъпкани, докато се "борят за живота си".

"Взех някакво дете и очите му се извъртяха към тила, така че проверих пулса му. Знаех, че е мъртво", казва Насър. "Проверих хората около мен. Просто трябваше да оставя тялото там, не можех да направя нищо. Трябваше да продължа да помагам. Децата падаха наляво и надясно", разказва той.

Насър, който работи като диджей, казва, че просто е искал музиката да спре, докато хората продължавали да купонясват, без "да обръщат внимание на телата, падащи зад тях".

Въпреки че крещеше на камерата и светлинните техници и ги молеше да предупредят Скот да спре фестивала, Насър твърди, че не е имало достатъчно персонал, който да се справи със ситуацията. "Нямаше достатъчно охрана и нямаше достатъчно спешни екипи и хора, които да помагат на тълпата. Парамедиците дори не можаха да стигнат до тълпата“, казва той.

"Чувствах, че ще умра"

Маделин Ескинс казва, че не е вярвала, че ще се измъкне жива, когато започва блъсканицата в тълпата.

"Около 30 минути преди Травис Скот да излезе, се стартира таймер на големия екран", разказва Ескинс, медицинска сестра в интензивното отделение, пред CNN за представянето на Скот. "И изведнъж хората се притиснаха един срещу друг и се бутнаха напред-назад. Докато таймерът се приближаваше до нулата ставаше все по-зле и по-зле."

Ескинс казва, че е била притисната от всички посоки и е усетила натиск върху гърдите и гърба си. Когато започнала да има проблеми с дишането, тя помолила гаджето си да каже на сина й, че го обича, преди да загуби съзнание.

"Случва се, хората се втурват към сцената, нищо страшно", казва Ескинс. "Неудобно е, разбира се, някои се нараняват, но в този случай беше много претъпкано. Никога не съм виждала нещо подобно. Имах чувството, че ще умра."

След като е отведена на безопасно място, Ескинс използва медицинското си образование, за да помогне на други посетители в беда, но казва, че няма достатъчно консумативи. "Имаше толкова малко ресурси. Имам предвид медиците, които бяха там, за да помогнат - много от тях не бяха правилно обучени", твърди Ескинс. "Не се опитвам да подценявам това, което правеха - те опитваха всичко възможно. Не им бяха дадени подходящите ресурси."

В един момент тя вижда множество хора със сърдечен арест, а фелдшерът имал само един автоматизиран външен дефибрилатор (AED) и една торба Ambu.

Основният фактор, допринесъл за трагичния хаос, казва Ескинс, е пренаселеността.

"Била съм и на други концерти, става тясно, да, но никога не съм се чувствала така, сякаш ще припадна", разказва тя. "Никога не съм виждал хора да се сриват така. Определено никога не съм виждала някой да умре."

"Никога не съм виждал шоу, което води до нещо подобно"

Джоуи Гера, който отразява музикалната сцена на Хюстън от около 10 години, пристига на фестивала в ранния следобед и през целия ден наблюдава нормална фестивална атмосфера.

По времето, когато Скот излеза на сцената по-късно същата вечер, Гера е по-назад в публиката и вижда малки аварийни превозни средства да минават през тълпите, но "за фестивал това не изглеждаше необичайно".

"Често виждате такива неща, хора, припаднали поради изтощение или дехидратация или подобни неща“, казва Гуера пред CNN. Травис Скот спираше шоуто три или четири пъти, когато забеляза, че има хора в беда.

По думите му, Скот е бил на сцената около 75 минути, преди сетът да бъде спрян.

"Умът ми премина в режим на пълно оцеляване"

Джефри Шмид и неговият най-добър приятел Кейси Вагнер били готови за най-добрия уикенд в живота си. Вместо това те се борели за живота си.

Шмид казва, че си спомня чувството, че нощта се обръща към най-лошото, когато 30-минутният таймер на сцената започва да отброява и с всяка минута дишането ставаше все по-трудно и по-трудно

"Аз и Кейси решихме да направим всичко възможно, за да се измъкнем от тълпата бавно. Не знаехме, че целият ад беше на път да се отприщи. Хората започнаха да припадат и да падат на земята", разказва Шмид пред CNN. "Кейси, аз и други от публиката се опитахме да спрем хората да не ги настъпват. Но силата на тълпата беше твърде мощна и хората започнаха да ни бутат върху тях, включително Кейси и мен."

