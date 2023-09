Рупърт Мърдок толкова мрази Доналд Тръмп, че често желае смъртта му

Рупърт Мърдок ненавижда Доналд Тръмп толкова много, че милиардерът често пожелава смъртта му, пише авторът Майкъл Улф в очакваната с нетърпение нова книга за медийния магнат The Fall: The End of Fox News.

Според Улф, 92-годишният Мърдок се е превърнал в "яростен враг" на 77-годишния бивш президент на САЩ, като често изразява негативни мисли, включително "Всичко това ще бъде решено, ако…" и "Как така все още е жив, как може?"

Улф е написал три книги за Тръмп – "Огън и ярост", "Обсада" и "Свлачище" и една за Мърдок - "Човекът, който притежава новините". Във втората си книга за Мърдок той казва, че може би е "журналистът, който не му е подчинен, но познава Мърдок най-добре".

Волф също така описва изходния си материал като "разговори специално за тази книга и други разговори, които са се провеждали в продължение на много години... сцени и събития, на които лично съм бил свидетел или които съм пресъздал с помощта на участници в тях".

След като Тръмп влезе в американската политика през 2015 г., печелейки Белия дом на следващата година, той, заедно с една все по-екстремна Републиканска партия, Fox News и други програми в дясната медийна империя на Мърдок, формираха симбиотична връзка.

Но отдавна се съобщава, че Мърдок се е вбесил на Тръмп – процес, при който според Улф Мърдок лично е подкрепил, след като Fox News обяви, че Аризона е гласувала за Джо Байдън в изборната нощ през 2020 г.

До началото на тази година, пише Волф, това, което Мърдок "категорично не искаше … беше Тръмп".

"От всички непримирими врагове на Тръмп, Мърдок се беше превърнал в най-бесния такъв. Неговото относително спокойно поведение от ранното президентство на Тръмп, когато с въздишка можеше да го отхвърли просто като "ши.ан идиот", сега се превърна в кипяща яхния от гняв и взаимни обвинения. Смъртта на Тръмп се превърна в тема на Мърдок: "Всички ще бъдем по-добре... Всичко това ще бъде решено, ако…". "Как може още да е жив, как може?", "Виждал ли си го? Виждали ли сте го как изглежда? Какво яде?".

Тръмп редовно твърди, че е изключително здрав за възрастта си, твърдения, подкрепени от лекарите на Белия дом. Той също така твърди, че е по-психически годен за поста от Байдън, неговият 80-годишен наследник.

След като Тръмп напусна поста, пише Улф, Мърдок "както голяма част от републиканците се беше убедил, че Тръмп най-накрая е уязвим. Че властта му върху републиканските политици е отслабнала достатъчно, че "сега е време най-накрая да го убием".

Но сега, когато наближава още една изборна година, Тръмп е в лошо политическо здраве.

Независимо от 91 наказателни обвинения – за подривна дейност на щатски и федерални избори, запазване на класифицирана информация и плащания на тайни пари – и разнообразни граждански дела, Тръмп води първичните избори на републиканците с огромна преднина в националните и ключови щатски избори, преобладаващият фаворит за спечелване на номинацията да се изправи срещу Байдън в друга битка за Белия дом.