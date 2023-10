Тръмп безмилостно се подиграва на Байдън, имитира го колко е изгубен

Бившият президент Доналд Тръмп безмилостно се подиграва на съперника си и настоящ президент на САЩ Джо Байдън.

По време на предизборен митинг в Лас Вегас, Тръмп стигна толкова далеч, че започна да имитира объркания Байдън, който не може да намери изхода от сцената.

"Той не може да свърже две изречения, а отговаря за евентуална ядрена война", каза Тръмп пред тълпа обожаващи го поддръжници.

Trump mocks Biden for the way Biden leaves a stage. He isn't wrong.😆pic.twitter.com/FGKQy12NlJ