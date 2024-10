Тръмп театрално се върна на мястото, където се опитаха да го убият

Доналд Тръмп се завърна на мястото, където бе направен първият опит за убийството му през юли, натискайки емоционалните бутони на поддръжниците си и предполагайки, че неговите политически опоненти "може би дори са се опитали да ме убият", за да му попречат да си върне Белия дом.

Републиканският кандидат за президент – и многогодишен шоумен – организира безсрамно сантиментален спектакъл в Бътлър, Пенсилвания, в събота. Към него се присъедини милиардерът Илон Мъск, който направи неоснователното твърдение, че ако поддръжниците на Тръмп не успеят да му помогнат да победи, "това ще бъдат последните избори".

Съвместното им появяване пред ентусиазирана тълпа от хиляди часове на програма изглежда имаше за цел да митологизира стрелбата от 13 юли в базата на Тръмп точно един месец преди президентските избори.

Митингът се проведе при засилени мерки за сигурност на същото място, където Тръмп беше оцелен в дясното ухо и един участник в митинга – пожарникарят Кори Комператоре – беше убит, когато въоръжен мъж откри огън. 20-годишният Томас Крукс от Бетел Парк, Пенсилвания, беше застрелян и убит от снайперист от Тайните служби.

Снимката на Тръмп, изправен с окървавени петна по лицето, докато вдига юмрук и крещи "Бий се!" стана незаличим образ на кампанията му. И все пак решението на Джо Байдън само седмица по-късно да се оттегли и да подкрепи своя вицепрезидент, Камала Харис, открадна гръмотевицата на Тръмп и промени траекторията на надпреварата.

Тръмп използва завръщането си на мястото на опита за убийство като оръжие за политическа изгода. Кампанията му се опитва да възвърне аурата на техния кандидат като герой и мъченик.

Докато той излизаше на сцената, видео съпостави изображение на Джордж Вашингтон, пресичащ река Делауеър, със снимката на Тръмп с вдигнат юмрук. Глас прогърмя: "Този ​​човек не може да бъде спрян. Този човек не може да бъде победен."

"Както казах…", каза Тръмп, докато се появяваше на сцената, сочейки към имиграционна карта, която гледаше, когато започна стрелбата преди 12 седмици. Тълпата, която беше преобладаващо бяла, ревеше ентусиазирано, държейки високо надписи с надпис "Борба! бой! Бийте се!"

Стоейки зад защитно стъкло, което сега покрива сцената на неговите митинги на открито, Тръмп си спомни: "На тази земя един хладнокръвен убиец имаше за цел да ме накара да млъкна и да заглуши най-великото движение – Мага – в историята на нашата страна… Но от ръката на провидението и Божията благодат този злодей не успя в целта си. Той не спря движението ни."

Тръмп дори изглежда се опитва да подражава на адреса на Ейбрахам Линкълн в Гецибърг, тъй като той описа полето като "паметник на храбростта" на нашите първи реагирали и пророкува: "Завинаги след това всички, които са посетили това свещено място, ще помнят какво се е случило тук и те ще знае за характера и смелостта, които толкова много невероятни американски патриоти са показали."

Но Тръмп също намекна мрачно, без доказателства, че се сблъсква с "вътрешен враг", който е по-опасен от всеки чужд противник. "През последните осем години онези, които искат да ни попречат да постигнем това бъдеще, ме клеветиха, импийчмънтваха, обвиниха ме, опитаха се да ме изхвърлят от гласуването и кой знае, може би дори се опитаха да ме убият", каза той. "Но никога не съм спирал да се боря за теб и никога няма да го направя."

В 18:11, точното време, когато избухна стрелба на 13 юли, Тръмп призова за минута мълчание. След това камбана бие четири пъти, по веднъж за всяка от четирите жертви, включително Тръмп. Тогава оперният певец Кристофър Макио изпълни Ave Maria.

След това Тръмп навлезе в по-позната територия на лъжи относно имиграцията и други теми. По-късно той извика на сцената Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Tesla и собственик на платформата за социални медии X, който се отклони политически надясно. С черна шапка и черна риза и палто "Окупирай Марс", Мъск подскачаше наоколо с високо вдигнати ръце и беше посрещнат с възгласи.



Той каза: "Истинският тест за нечий характер е как се държи под обстрел. Имахме един президент, който не можеше да се изкачи по стълбите, и друг, който размахваше юмруци, след като беше прострелян! Борба, битка, битка!"

Въпреки опита на Тръмп да организира преврат и да се вкопчи във властта на 6 януари 2021 г., Мъск твърди: "Президентът Тръмп трябва да спечели, за да запази конституцията. Той трябва да спечели, за да запази демокрацията в Америка. Това е ситуация, която трябва да спечелите. Вземете всички, които познавате, подтикнете ги, за да се регистрирате за гласуване. Ако не го направят, това ще са последните избори. Това е моята прогноза."

'Dark MAGA': The utter desperation in Elon Musk's voice is palpable. He knows the likelihood of getting millions of dollars in tax cuts is diminishing. Anybody who thinks the greed-driven billionaire is not all in on a Trump dictatorship — listen to this. pic.twitter.com/vM9kNNVIrj