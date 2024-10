Тръмп с удар по Байдън: Отиде на митинг с боклукчийски камион

Кандидатът на Републиканската партия на САЩ за президент Доналд Тръмп се опита да се възползва от думи на президента Джо Байдън, разтълкувани като обиден коментар по адрес на неговите избиратели, предаде БТА, цитирайки Франс прес.

Според американски медии по време на проява за мобилизиране на избиратели Байдън е нарекъл гласоподавателите на Тръмп "боклуци", преди да вземе думите си обратно. Това усложнява задачата на кандидатката на демократите за президент Камала Харис. От администрацията на Байдън внесоха уточнения относно изказването му.

Тръмп обаче разкритикува думите, приписвани на президента и каза, че "демократът най-после е казал какво мисли за тръмпистите". После Тръмп извика представители на медиите на предизборна проява в щата Уинсконсин и се появи пред тях на боклукчийски камион и с ярко оранжев светлоотражател жакет, носен от служителите от сектора по чистотата. С него той държа реч и пред тълпата, появила се за митинга.

"Какво мислите за моя боклукчийски камион? Той е в чест на Камала и на Джо Байдън", каза Тръмп.

Тръмп се опита да обърне ситуацията в своя полза, но скандалът с думата "боклук" тръгна от негов митинг в Ню Йорк, на който комикът Тони Хинчлиф нарече американската територия Пуерто Рико "плаващ остров от отпадъци". Тръмп се дистанцира от тези думи.

Говорителката на Белия дом Карин-Жан Пиер заяви, че Байдън е искал да разкритикува тази риторика, пропита с ненавист, когато е говорил за "боклук". Той не е искал да дефинира с този епитет привържениците на Тръмп, поясни тя.

