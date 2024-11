Европейски лидери с реакция за победата на Тръмп

Доналд Тръмп е 47-мият президент на САЩ и ще се завърне съвсем скоро в Белия дом. Водещите европейски лидери също изразиха своята позиция в социалните мрежи.

Унгарският премиер Виктор Орбан определи победата на Тръмп като “голямо завръщане в политическата история на САЩ”

“Поздравления за президента @realDonaldTrump за огромната му победа. Така необходима победа за света!”, написа Виктор Орбан в Х.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Австрийският канцлер Карл Нехамер също използва платформата, за да поздрави новият президент на Щатите. “Съединените щати са важен стратегически партньор за Австрия. Очакваме с нетърпение по-нататъшното разширяване и укрепване на нашите трансатлантически отношения, за да се справим заедно успешно с глобалните предизвикателства", написа Нехамер.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

Френският президент Еманюел Макрон също поздрави Тръмп и заяви, че е готов да работят заедно, както са правили и преди четири години.

“Готови сме да работим заедно, както успяхме и преди в продължение на четири години. С твоите убеждения и с моите. С уважение и амбиция. За повече мир и просперитет”.



Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също поздрави Тръмп за победата. Резултатът от изборите бе особено важен за Украйна, тъй като не е ясно дали САЩ ще продължат да помагат на Киев във войната с Русия.

"Поздравления за Доналд Тръмп за впечатляващата му изборна победа", заяви Зеленски. "Спомням си за страхотната ни среща с президента Тръмп през септември, когато обсъдихме подробно стратегическото партньорство между Украйна и САЩ, Плана за победа и начините да сложим край на руската агресия срещу Украйна. Оценявам ангажимента на президента Тръмп към подхода "мир чрез сила" в глобалните дела. Именно това е принципът, който на практика може да доближи справедливия мир в Украйна. Надявам се, че заедно ще го приложим в действие. Очаквам с нетърпение да поздравя лично президента Тръмп и да обсъдим начините за укрепване на стратегическото партньорство на Украйна със Съединените щати", написа Зеленски.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Лидерът на НАТО Марк Рюте също наблегна на идеята за мир чрез сила.

"Току-що поздравих Доналд Тръмп за избирането му за президент на Съединените щати. Неговото лидерство отново ще бъде от ключово значение за запазването на нашия Алианс силен. Очаквам с нетърпение да работя с него отново за постигане на мир чрез сила."

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase