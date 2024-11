Мъск за победата на Тръмп: Бъдещето ще бъде фантастично

Към поздравленията за категоричната победа на Доналд Тръмп се присъедини и най-големия дарител на кампанията му Илон Мъск.

В социалната мрежа Х Мъск написа, че “бъдещето ще бъде фантастично”. Той подсили публикацията си и със снимка на ракета, която излиза към Космоса, препратка към SpaceX.

По-рано изпълнителният директор на Tesla обяви, че влиза активно в политиката и написа: “Народът на Америка даде на Доналд Тръмп кристално ясен мандат за промяна тази вечер."

America is a nation of builders

Soon, you will be free to build