Кой е Джей Ди Ванс, третият най-млад вицепрезидент в историята на САЩ

Джей Ди Ванс, 40-годишен сенатор, който се трансформира от яростен критик на Доналд Дж. Тръмп в един от най-страстните му защитници, беше избран за следващия вицепрезидент на Съединените щати в сряда, ставайки третият най-млад и сред най-малко опитни и най-поляризиращи политици, заемали някога поста.

50-ият вицепрезидент на страната ще положи клетва само две години след като пое първата си публична длъжност като сенатор от Охайо. Прави впечатление, че Ванс не прилича на всеки друг вицепрезидент преди него в съвременната епоха: никой не е започнал работата с толкова обширно публично досие на осъждане на шефа си, пише The New York Times.

Той се издигна до национална известност с мемоарите си от 2016 г. Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis , бестселър, който либералните гласоподаватели погълнаха, за да разберат по-добре победата на г-н Тръмп и разочарованието на бялата работническа класа, която го отведе в Белия дом. Ванс също изглеждаше идеален преводач за “Синя Америка” като консерватор от Средния запад, който мразеше новия президент, оприличавайки го в есе на “културен хероин“.

Но оттогава г-н Ванс започна да изповядва промяна в мнението си относно лидера на своята партия, докато подготвяше собствената си първоначална кандидатура за поста. Тръмп не само прости на младия си повярвал си Ванс, но и го възнагради с промяна в играта на одобрение в ожесточена конкуренция, четиристранни първични избори в Сената, а след това, на общите избори, помогна да изтласка слабо представящата се кампания Ванс до финалната линия.

Днес Джей Ди Ванс е политически по-задължен на Тръмп, отколкото всеки друг вицепрезидент е бил на върха, каза Джоел Голдщайн, почетен професор в Юридическия факултет на университета Сейнт Луис, който е прекарал десетилетия изучаване на вицепрезидентството.

“Когато имате някой, чиято цяла политическа кариера се дължи на Доналд Тръмп, това наистина повдига въпроса дали Джей Ди Ванс е човек, който е способен да му каже, когато греши“, каза г-н Голдщайн.

Отгледан от баба си в работнически град в Охайо, докато майка му се бореше с пристрастяването към наркотиците, Ванс скоро ще бъде първи в президентската линия за наследяване.

Сега Ванс беше почти е “помазан” от самия Доналд Тръмп за наследник на движението MAGA, водено от гласоподаватели със сини якички, които помогнаха за укрепването на две успешни президентски кампании през 2016 г. и 2024 г.

По време на първата на реч на Тръмп като 47-ми президент на САЩ, Ванс беше на сцената до него и следваше точните му инструкции. По време на предизборната кампания Ванс беше неуморен критик на вицепрезидента Камала Харис.

Бивш офицер за връзки с медиите в морската пехота, Ванс също показа свръхестествено умение да поддържа посланието, докато изпълняваше една от най-предизвикателните задачи в политиката – защитавайки Тръмп по телевизията на живо. Той участваше в телевизионни интервюта в неделните новинарски емисии многократно през 16-те си седмици точно както би направил един истински вицепрезидент.

“Той е боец“, каза по адрес на Джей Ди, както го нарича Доналд Тръмп-младши, големият син на Тръмп, на митинг, докато водеше кампания с него в Лас Вегас в последните дни на надпреварата.

***

Да вървиш до Тръмп означава да се примириш с повсеместното разпространение на противоречията. Това означава, че политическият тест за републиканците с Тръмп е по-малко за избягване на скандали и повече за оцеляване в тях.

За Ванс това включваше настъпление от критики, както и фразата, станала много популярна за “бездетни дами с котки“, адресирайки я не само към кандидата на демократите Казала Харис, но и към държавни служители без биологични деца.

По време на предизборната си кампания г-н Ванс последва примера на Тръмп с атаки, които критиците заклеймиха като мизогинистични, включително остри думи в последните дни на надпреварата, които се хванаха за забележка на г-н Байдън, който изглежда се отнасяше към поддръжниците на Тръмп като “боклук“.

“Ще изхвърлим боклука. И името на боклука е Камала Харис”, без свян каза Ванс по време на митинг.

Джей Ди Ванс ще стане най-младият вицепрезидент на нацията от 1953 г., когато Ричард М. Никсън, който отпразнува 40-ия си рожден ден броени дни преди встъпването в длъжност, положи клетва като вицепрезидент на Дуайт Д. Айзенхауер. Джон С. Брекинридж, който беше на 36 години, когато пое поста през 1857 г. като вицепрезидент на Джеймс Бюканън, държи рекорда за най-млад вицепрезидент на нацията.

