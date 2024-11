Мъже развяваха свастики преди пиеса за Ане Франк в САЩ

Група маскирани мъже развяваха нацистки знамена пред театралното представление на "Дневникът на Ане Франк" в Мичиган, САЩ.



Около десет души са пристигнали в паркинга на Американския легион в град Хауел в събота вечерта, според Боби Брайт, бивш лидер на клона на групата за подкрепа на ветерани, който заснема инцидента. Брит казва, че групата, съставена предимно от млади мъже, е протестирала срещу пиесата около половин час по време на представлението.

Видеозаписи, публикувани онлайн, показват как мъжете размахват свастики, а свидетели казват, че е имало и антисемитски скандирания, включително "Ане Франк беше курва".

“Hail Hitler” and “Hail Trump” - People wave Nazi flags outside theatre presenting Jewish play, “The Diary of Anne Frank,” in Michigan. pic.twitter.com/bjC2Z1e4Ak

Франк и семейството й се крият от нацистките окупатори повече от две години в Амстердам, преди да бъдат разкрити от Гестапо през 1944 г. Тя умира на 15 години в концентрационния лагер Берген-Белзен само месеци преди края на Втората световна война.

"Това е нещо, от което хората могат да се учат", казва Брайт за пиесата, цитиран от The Times. "Недостатъкът на организирането на нещо подобно е, че в крайна сметка изваждате екстремистите по улиците."

Офисът на шерифа на окръг Ливингстън съобщи, че полицаи са били извикани на мястото и един е помолил пронацистката група да напусне паркинга. "След това демонстрантите прекосиха улицата и развяха знамена, украсени с нацистки знаци", се казва в изявление.

Членове на асоциацията на ветераните са се изправили срещу групата, според местните медии, но полицията потвърди, че "не е имало физически сблъсък и в крайна сметка участващите страни са се разделили".

Брайт нарече демонстрацията "абсолютно отвратителна" и каза, че "това са едни от най-страхливите хора, които съм срещал".

В края на представлението зрителите са били ескортирани до колите си от страх за тяхната безопасност..

Шоуто е организирано от Fowlerville Community Theatre. В изявление компанията каза, че се извинява, че "присъствието на протестиращи отвън ни даде малка представа за страха и несигурността, изпитвани от тези, които се крият". Елиса Слоткин, която беше избрана миналата седмица за сенатор от Демократическата партия за Мичиган, нарече групата "антисемитски гадове, развяващи нацистки знамена" и благодари на Американския легион за поставянето на пиесата.

Антисемитските и пронацистките протести стават все по-видни в САЩ през последните години. През юли група скандира "Хайл Хитлер" пред съда на окръг Ливингстън в Хауел. Видеоклипове, публикувани онлайн от същия ден, показват мъже с ККК и нацистки знамена, които скандират "ние обичаме Хитлер" до близката магистрала.

Парадът на лодките "Да направим Америка отново велика", проведен във Флорида през октомври, включваше един кораб, покрит със знамена със свастика, с пътници, които крещяха "бяла сила" и расови обиди. Организаторите се дистанцираха от групата.

A group of masked individuals waving Nazi flags outside of a performance of “The Diary of Anne Frank” held at an American Legion in Livingston County, Michigan. Trump’s election victory is emboldening this filth once again. pic.twitter.com/YdEe3iUIFf