Тръмп иска да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма

Новата администрация на Доналд Тръмп ще възобнови политиката си на „максимален натиск“, за да „фалира“ способността на Иран да финансира регионални посредници и да разработва ядрени оръжия, според хора, запознати с прехода, пише Financial Times.

Външнополитическият екип на Тръмп ще се стреми да засили санкциите срещу Техеран, включително жизненоважния износ на петрол, веднага щом новоизбраният президент влезе отново в Белия дом през януари, казаха хора, запознати с прехода.

„Той е решен да въведе отново стратегия за максимален натиск, за да фалира Иран възможно най-скоро“, каза експерт по национална сигурност, запознат с прехода на Тръмп.

Планът ще отбележи промяна във външната политика на САЩ в момент на сътресения в Близкия изток, след като атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г. предизвика вълна от регионални враждебни действия и извади войната в сянка на Израел с Иран на открито.

Тръмп даде знак по време на предизборната си кампания, че иска сделка с Иран. „Трябва да сключим сделка, защото последствията са невъзможни. Трябва да сключим сделка“, каза той през септември.

Хора, запознати с мисленето на Тръмп, коментираха, че тактиката на максимален натиск ще бъде използвана, за да се опита да принуди Иран да преговаря със САЩ.

Новоизбраният президент организира кампания на „максимален натиск“ през първия си мандат, след като изостави ядреното споразумение от 2015 г., което Иран подписа със световните сили, и наложи стотици санкции на ислямската република.

В отговор Техеран засили ядрената си дейност и обогатява уран близо до оръжейно ниво.

Санкциите останаха в сила по време на администрацията на Байдън, но анализатори казват, че тя не ги е прилагала толкова стриктно, колкото се е опитвала да съживи ядреното споразумение с Иран и да облекчи кризата.



Износът на суров петрол от Иран се е утроил през последните четири години, от най-ниските 400 000 барела на ден през 2020 г. до повече от 1,5 милиона барела на ден досега през 2024 г., като почти всички доставки отиват за Китай, според US Energy.

Преходният екип на Тръмп изготвя изпълнителни заповеди, които той би могъл да издаде в първия си ден в Овалния кабинет за насочване към Техеран, включително за затягане и добавяне на нови санкции върху износа на ирански петрол, според хора, запознати с плановете.

„Ако наистина се размият, те биха могли да върнат износа на петрол от Иран до няколкостотин хиляди барела на ден,” каза Боб Макнали, президент на консултантската компания Rapidan Energy и бивш енергиен съветник на администрацията на Джордж Буш.

Съветниците на Тръмп призоваха бъдещия президент да действа бързо по отношение на Техеран, като един човек, запознат с плана, заяви, че новият лидер на САЩ ще даде ясно да се разбере, „че ще се отнасяме много сериозно към прилагането на санкциите срещу Иран“.

Майк Уолц, бъдещият съветник по националната сигурност на Тръмп, помогна за приемането на законодателство, докато беше член на Камарата на представителите, което ще наложи вторични санкции върху китайски покупки на ирански суров петрол. Законопроектът не е приет в Сената.

Кампанията за максимален натиск е предназначена да откаже приходите на Иран за изграждане на военни или за финансиране на прокси групи в региона, но в крайна сметка целта е да накара Техеран да договори ново ядрено споразумение и да промени регионалните си политики, казаха хора, запознати с прехода .



Иран подкрепя въоръжени групи в региона, които стреляха по Израел през последната година. Израел и Иран също си разменят директни ракетни атаки един срещу друг.

„Надяваме се, че това ще бъде стимул да ги накараме да се съгласят на преговори добросъвестно, които биха стабилизирали отношенията и дори някой ден да ги нормализират, но мисля, че условията на Тръмп за това ще бъдат много по-строги, отколкото иранците са готови“, каза експертът по национална сигурност, запознат с прехода.

Сред екипа по национална сигурност на Тръмп има високопоставени избраници, които включват кандидата му за държавен секретар Марко Рубио и Уолц, съветник по националната сигурност, които се аргументираха за ястребов подход към Иран.



Иранският външен министър Абас Арагчи тази седмица призова екипа на Тръмп да не опитва отново максимален натиск.

„Опитът за „Максимален натиск 2.0“ ще доведе само до „Максимално поражение 2.0“, написа той в социалната мрежа X , имайки предвид ядрения напредък на Иран през годините, откакто Тръмп се отказа от споразумението. „По-добра идея: опитайте „Максимална мъдрост“ — за благото на всички.“

Maximum Pressure 1.0' compelled 'Maximum Resistance' and ended in 'Maximum Defeat' for the US. The proof? One example: just compare Iran's peaceful nuclear program before and after the so-called 'Maximum Pressure' policy.

Attempting 'Maximum Pressure 2.0' will only result in…