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Руските сили стигнаха Киев, на 9 км от парламента са

Властите съветват местните да подготвят коктейли Молотов
Обновена: 25 фев 2022 10:59 | 25 фев 2022 10:55, Нели Христова
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Руските сили стигнаха Киев, на 9 км от парламента са
Снимка: Getty

Руските военни вече са в Киев, потвърдиха украински власти в Twitter.

Министерството на отбраната на Украйна заяви, че "врагът" е в квартал Оболон, на около 9 километра северно от парламента на Киев в центъра на града.

Властите насърчиха местните да приготвят коктейли Молотов, за да се борят, като същевременно съветват другите да потърсят подслон.

"Мирни жители - внимавайте. Не излизайте от дома си!"

 

Кореспондентите на BBC в Киев по-рано съобщиха, че са чули стрелба, въпреки че добавят, че е невъзможно да се разбере какво означава на този етап. Казват, че вече могат да чуят и по-силни експлозии.

 

По публикацията работи: Нели Христова

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Напиши коментар Коментари
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Дед Мороз преди 11 секунди
Или как се превзема 50 милионна Държава за 24-часа! Невероятно!
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ТАКА преди 25 секунди
ФЕЙК пълен, градският транспорт се спира при военно положение.....пълни глупости.
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долу сащ преди 38 секунди
довечера протест на Козяк за енергийни субсидии и обезщететния за западна България заради 15т бомби с убеднен уран в Югославия! още си чакаме компенсациите от ембаргото както и поръчките за подкрепата в Ирак!
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хмммм преди 48 секунди
Значи сега европейските държави само осъждат войната,но да се махнели визите на руснаците за Европа.Нали се сещате, чий туризъм ще пострада от цялата работа.Пак с нас ще си избършат...Ама, и управници имаме...
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Альоша от Пловдив преди 1 минута
Майданджиите приключиха мача. Смазаха ги за по-малко от два дни. Путин обаче е щедър и им е обещал крайните западни области около Лвов. Там да развиват западно общество, само че без излаз на море.
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До 48. преди 1 минута
Да видим какво точно искат - да овладеят цялата или само областите с тяхно население. Ако имат местна поддръжка за разлика от САЩ в Ирак и Фганистан нямат проблем
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Шебека Калеко преди 1 минута
Е много са бързи бе , преди 10 мин вашата Лейка Василева , пусна статия , че са на 90 километра от Киев и се водят ожесточени боеве -ХА ХА ХА
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Не! преди 1 минута
Молете се утре на джуджето да не му хрумне, че не додндуркаме достатъчно мужиците с имоти по черноморието, за да не се събудим без излаз на черно море...
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Анонимен преди 2 минути
Няма так.ъв *** като ер. Преди 10 години съм ходил в Русия - заплатите бяха по-добри, страната вървеше нагоре. През последните 10 години само надолу, заплатите в руската провинция са масово по 150 евро. Хората са бедни та дрънка. А тоя взел войни да прави и то срещу бели славяни. Още по бедни ще станат руснаците и нищо чудно след година две като отида в Русия заплатите в провинцията да са масово по 100 евро.
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стига бе преди 3 минути
Властите са се изпокрили, но - Властите съветват местните да подготвят коктейли ***. Дано не се подлъжат, защото тогава жертвите ще нарастат. Руснаците не са там да убиват мирни граждани.
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Анонимен преди 3 минути
Обаче ме кефи как всички големи градове в Европа организираха многохилядни шествия в подкрепа на Украйна, само нашите татари си харесват Русия и никакви войни и агресии срещу чужди държави и територии няма да им промени възгледа. Пещерни диваци!
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гост преди 3 минути
Всъщност истинските виновници са отдавна в Полша,Германия или казано простому на запад там приютяват и хранят убийци на невинни хора да не говорим за живи изгорените . Пешкира ще опере клоуна на конци полакомил се за власт.
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Анонимен преди 3 минути
Тези два БТР-а явно са се загубили и без да искат са влезли в града.
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ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА преди 4 минути
Какво Ще Даде Джжуддженцетто на Украйна , Ще Даде Един Суххх Хуййй, Без Ваззелинн, ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА, ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА Украйна е 40 Милиона, 15 Милиона Мъже - Годни за Военна Служба , Имат Оръжие , Сами Да Си Решат - Свобода Или Суххх Русски Хуййй, Бедност, Роббатво , Изтезания, Диктатура - Украйна Сама Да Си Реши, ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА, ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА
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българина преди 4 минути
мисля че 72 часа ще са достатъчни! това ще е за урок н цялата соросогадна *** и скапния ЕС. Путин им се моли 15 г да не закчат Украйна, направиха Майдан и американска база Очаков. Зеленски се върна от Мюнхен ухилен че ще стават и ядрена държава. ето рвзултата. Русия не Сирия Ирак или Либия. Краварите вън от европа. А ЕК да си подава оставката заради демократичните цени на тока и газа. Щото в сащ 3пъти по ниски
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Iwo преди 4 минути
До Анонимен24 ЧАСА, защото руснаците не искаха да има никакви цивилни жертви и това се случва.Ако бяха тръгнали сериозно, още вчера тъкмо за централните новини щяха да са в парламента.
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Как Плачете преди 4 минути
За атомки всички в ес и сащ
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В. преди 5 минути
Де са Кунчев, Симидчийски, Дей Гломб!
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Анонимен преди 5 минути
А тук има хора, които си мислят че НАТО е още някакъв фактор.Осъзнавате ли поне за секунда в каква матрица живеят тези хора.НАТО официално приключи през 2015 след преврата в Турция, а неофициално когато остана с танкове и самолети на по 50 години.На хората от матрицата мога само да кажа: Добро утро в новия свят!
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Анонимен преди 5 минути
Хора знаете ли какво се случва с най-голямата атомна централа в Европа? Тя е в Украйна и е АЕЦ Запорожие 6 x 1000 MW. Никой нищо не пише. Какво се случва там?
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