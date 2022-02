Руските сили стигнаха Киев, на 9 км от парламента са

Руските военни вече са в Киев, потвърдиха украински власти в Twitter.

Министерството на отбраната на Украйна заяви, че "врагът" е в квартал Оболон, на около 9 километра северно от парламента на Киев в центъра на града.

Властите насърчиха местните да приготвят коктейли Молотов, за да се борят, като същевременно съветват другите да потърсят подслон.

"Мирни жители - внимавайте. Не излизайте от дома си!"

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN