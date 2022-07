Погребаха малката Лиза, майка й неутешима: Пазете ни от този тиранин

Опечалени в Централна Украйн а погребаха четиригодишно момиченце, което беше убито от руски ракетен удар в град Виница миналата седмица. Това се случва на фона на информацията на официални лица и анализатори предупредиха, че оперативната пауза на Москва от последните дни е приключила, сигнализирайки, че се дават нови смъртни случаи и още повече болка.

Look at the world we are making!! Relatives attend the funeral ceremony for Liza, 4-year-old girl killed by Russian attack, in Vinnytsia, #Ukraine , Sunday, July 17, 2022. Her mother, Iryna Dmytrieva, was among the scores injured. (AP Photo/Efrem Lukatsky) #UkraineRussianWar pic.twitter.com/6qL41NekVK

За убийството на Лиза Дмитриева, която имаше синдром на Даун и загина в количката си след час при логопед, се разчу по целия свят. Историята й се превърна в трогателен символ на тежката цена, която цивилните плащат заради инвазията на Русия.

Носейки корона от бели цветя, Лиза беше погребана днес. Православният свещеник избухна в сълзи и каза на плачещите роднини, че "злото не може да победи", цитират от The Guardian.

The priest couldn’t stop himself from crying at the funeral of 4-year-old Liza Dmitrieva today in Vinnytsia.

The Russian missiles continue to kill scores of Ukrainian civilians practically every day. pic.twitter.com/stpYL1kFiZ