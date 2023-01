Спасете душите ни... Над 6000 руски войници са се предали на "Искам да живея"

Повече от 6 500 руски военни са се опитали да се предадат чрез специална гореща линия "Искам да живея", твърди правителството на Украйна. Кол центърът наскоро е бил преместен на секретно място, за да се избегне намесата на Москва.

Виталий Матвиенко, говорител на отдела за военнопленници, каза, че тези, които са осъществили контакт чрез услугата, са били проверени като служители в руските сили, използвайки техните лични данни и служебен номер.

Между 15 септември, когато горещата линия стартира, и 20 януари се твърди, че 6 543 руски служители са се свързали с украинското правителство, за да им се предадат в ареста, често от фронтовата линия.



Горещата линия, поддържана от 10 оператора, беше създадена след обявяването на Владимир Путин за мобилизиране на 300 000 цивилни с предишен военен опит, за да се присъединят към руските военни усилия.

Матвиенко отказа да коментира броя на войниците, които успешно са се предали, но описа услугата, която работи денонощно, като "напълно успешна". Всеки ден се получават между 50 и 100 обаждания и съобщения до канала на Telegram на услугата.

Кол центърът беше преместен преди месец от офисите на отдела в Киев на тайно място поради страх да не бъде обект на руски атаки, казва той пред The Guardian.



Пропагандната стойност е ясна за правителството на Украйна, като 2 милиона души са посетили уебсайта I want to live само през декември, от които 1,6 милиона са били в Русия.

На тези, които са се предали, се предлага възможност да участват в размяната на затворници, организирана между руското и украинското правителство, или да останат в ареста с потенциал да останат в Украйна по-късно или да емигрират.

Общо 1646 украински служители са били освободени от руското правителство като част от такива размени, твърди Матвиенко. Последната сделка беше завършена на 8 януари, когато бяха разменени 50 служители от всяка страна, като преговорите за други продължават.

Матвиенко казва, че има два етапа за предаване. "Първият етап е руски войници, които са мобилизирани, частично мобилизирани, все още не са мобилизирани, обаждат се на тази гореща линия на този чатбот и казват: "Ще се предам", обяснява той. "След това той е длъжен да остави личните си данни. След като войникът достигне украинска територия, той е длъжен да се обади отново и да каже: "Ще се предам" и украинските оператори му помагат да стигне до безопасно място, където той среща украинските специални части."

Той казва, че нивата на интерес към услугата зависят от развитието на бойното поле. "По време на освобождаването на Херсон ни се обадиха руснаци и ни казаха: "Само спасете душите ни, защото затънахме някъде в калта, батальонът ни е тотално разбит, останаха ни 10 войници, моля, извадете ни от тази каша."

25-годишната Оксана, един от операторите в кол центъра, казва, че всяко обаждане е различно, но всички те й дават надежда, че руските военни усилия отслабват. "Някои хора се обаждат и казват: "Аз съм някъде в армията. Искам да се предам", а други споделят: "Страх ме е да ме мобилизират в Русия, какво трябва да направя". Някои от тях ми казват: "Аз съм на територията на Украйна, искам да се предам." Страхуват се и не знаят какво да правят."

Матвиенко лично предава визитни картички "Искам да живея" на освободените затворници, тъй като е установено, че тези, които са били разменени, по-късно са били преразпределени на бойното поле.

Твърденията на украинския отдел за военнопленниците не могат да бъдат независимо проверени.