Черно море се е превърнало в сметище и гробище за животни след катастрофата в Каховка

Наводненията намаляват след взрива на язовир "Каховка", но отломките, отнесени от река Днепър, превръщат черноморското крайбрежие на Одеса в "сметище и гробище за животни", според украинските власти.

"Много мини, боеприпаси и други експлозивни предмети се носят в морето и се изхвърлят на брега", каза украинското министерство на вътрешните работи на уебсайта си през уикенда, добавяйки, че граничните служители са наблюдавали "мора на рибата" в областта.

"Река Днепър се влива в Черно море, носейки много признаци на опустошенията, причинени от руснаците", казаха от министерството. "Последиците от екоцида са ужасни.".

